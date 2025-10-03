Yıldız Çağrı Atiksoy nazar boncuğuyla paylaştı!

Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Malhun Hatun karakteriyle oyunculuğunu yıllar içinde ne kadar ilerlettiğini bir kez daha gözler önüne seren Yıldız Çağrı Atiksoy annelik heyecanı ile birlikte sosyal medyayı daha aktif kullanmaya başladı. Ünlü oyuncunun setlere dönüp dönmeyeceğine yönelik henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

Kızı Mira Milena ile sık sık mutlu anlarını paylaşan Atiksoy, kızı ile birlikte yaptığı yeni paylaşımla dikkat çekti.

Paylaşımına “Pamuğum” notunu ve nazar boncuğu emojisi ekleyen oyuncuya hayranlarından kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Anne-kızın sıcak kareleri sosyal medyada “maşallah” yorumlarıyla karşılandı.