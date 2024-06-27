Yıldız futbolcu Euro 2024 kampından ayrıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yıldız futbolcu Euro 2024 kampından ayrıldı

EURO 2024'te C grubunu lider olarak İngiltere Milli Takımı'nın yıldızlarından Phil Foden, karısının hamileliğinde yaşanan "acil" bir meseleden dolayı apar topar ülkesine döndü.

24 yaşındaki Manchester Cityli yıldız, İngiltere'nin Slovenya ile oynadığı sıkıcı maçta ilk 11'de başlamıştı.

İngitere Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Foden'in "acil bir ailevi mesele nedeniyle" İngiltere'ye döndüğü haberleri doğrulandı.

Foden'in İngiltere'nin Pazar günü son oynayacağı son 16 maçından önce kampa dönmesi bekleniyor. Premier Lig'de Yılın Oyuncusu seçilen Foden'in, 22 yaşındaki kız arkadaşı Rebecca Cooke'tan biri 5 yaşında Ronnie, diğeri ise 2 yaşındaki kızı True olmak üzere iki çocuğu var.

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