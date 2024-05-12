Yıldız futbolcu iflas etti

BBC Radio’nun sevilen simalarından Ben Heath’in programına konuk olan emektar yıldız içinde bulunduğu mali sıkıntı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sözlerine "Bence asıl önemli olan, çok para kazandığınız zaman doğru insanlarla dostluk kurmanız. Şimdi bunu söylüyorum ama o zamanlar bunu pek de umursamıyordum” diye başlayan Brown, “Ekonomik sıkıntılarımın nasıl başladığı aslına bakacak olursanız çok uzun bir hikaye ve ayrıntılara girmeyeceğim. Fakat şunu belirtmemde mahsus yok sanırım: Kariyerimin parladığı dönemlerde yanımda bulunan kişilerin yanlış yönlendirmeleri ve benim her önüme gelene inanmam beni şu anda içinde bulunduğum kuyuya attı” diye konuştu.

Eski eşi Leanne ile birlikte olduğu dönemde ekonomik durumlarından bahsettiği bir röportajda "Güzel bir hayatımız var ve fazlasıyla da paramız var. Para elbette her şey değildir ama inanı mutlu ettiğini de inkar edemem” diye konuşmuştu.

Ben Heath programın sonuna doğru aktif futbolculara tavsiyesi olup olmadığını sorması üzerine Brown "Futbolculuk hiç bitmeyecekmiş gibi gelen ama bir anda biten bir süreç. Eğer doğru insanlarla bir arada olmazsanız ve gerçek dostlarınızın sözlerini dinlemezseniz kariyeri başarılarla dolu bir futbolcunun son dakika golünü kaçırıp futbolu bırakması gibi bir durumla karşılaşırsınız ve emin olun bu hiç de sevimli bir durum değil. Yanınızda sizin paranız için bulunanlara yüz vermeyin. Gerçek dostluklar kurun. Çünkü kariyerleriniz sona erdiğinde geri kalan her şeyin yükünü sadece sizin omuzlarınızda olacak” diye konuştu.

1999 ve 2008 senelerinde Kırımızı Şeytanlar ile Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Brown, 23 kez İngiltere milli takım formasını giydi.