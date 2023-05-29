Yıldız futbolcu ırkçılık yapan taraftarı yumrukladı. Olay gündeme bomba gibi düştü

Hollanda'da bir taraftar, Ajaxlı futbolcu Brian Brobbey'e ırkçı söylemlerde bulundu. Bunun üzerine Berghuis çılgına döndü ve taraftara yumruk attı.

Yıldız futbolcu ırkçılık yapan taraftarı yumrukladı. Olay gündeme bomba gibi düştü

Editör: Barış Atakan

İspanya'da Vinicius Junior'a yapılan ırkçılık skandalı sonrası bir ırkçılıkta Hollanda'da meydana geldi.

AJAXLI YILDIZ TARAFTARA YUMRUK ATTI
Ajaxlı futbolcuların takım otobüsüne bindiği esnada bir taraftar, futbolcu Brian Brobbey'e ırkçı söylemlerde bulundu.

Bunun üzerine Brobbey'in takım arkadaşı Berghuis, ırkçı ifadeler kullanan taraftara yumruk attı.
Sinir küpüne dönen futbolcu zor sakinleştirildi.

Yaşanan bu olay sosyal medyada gündem oldu.

Berghuis, karıştığı kavgadan sonra ağır bir ceza alabilir. Ancak Hollandalı futbolcu taraftarın ırkçı ifadeler kullandığını ispat edebilirse ceza almaktan kurtulabilir.

OLAYIN ARDINDAN ÖZÜR DİLEDİ
Steven Berghuis, yaşanan bu olay sonrası özür dileyerek, "Eylemim nedeniyle pişmanım. Bunu yapmamalıydım. İnsanlar, herkese istediğini söyleyebileceğini düşünüyor. Olanları kabullendim. Hareketim, hiçbir şeyi çözmedi. Ajax formasıyla topluma örnek olan bir futbolcu olarak, yaptığım hoş değildi. Özür dilerim." ifadelerini kullandı.

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