Yıldız futbolcunun sonu hapis oldu. 75 milyon dolarlık vurgun yapmış!

Kaynak: Haber Merkezi
Yıldız futbolcunun sonu hapis oldu. 75 milyon dolarlık vurgun yapmış!
Hollandalı yıldız futbolcu Quincy Promes, uyuşturucu kaçakçılığı sebebiyle hapis cezasına çarptırıldı.

Hollanda futbol dünyası, aldığı haberle sarsıldı.

Bir Hollanda milli takımında da oynayan 32 yaşındaki yıldız futbolcu Quincy Promes, çıkarıldığı mahkemede uyuşturucu kaçakçılığı suçunu kabul etti.

6 YIL HAPİS CEZASI ALDI
Promes, 1.5 ton kokain kaçakçılığına karıştığı gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Malların değerinin ise yaklaşık 75 milyon euro olduğu ortaya çıktı.

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DAHA ÖNCEDEN DE SABIKALARI VAR
2020 yılında kuzenini dizinden bıçakladığı bir kavga sonrasında cinayete teşebbüs ve adam öldürme suçlarından yargılanan Hollandalı, iki görgü tırnağının ifadesi ve telefonundaki konuşmaların ortaya çıkmasıyla beraber 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kariyerinde Ajax, Sevilla gibi üst düzey takımlarda da oynaya yıldız isim, son olarak 15 milyon euro karşılığında Ajax'tan Spartak Moskova'ya transfer olmuştu.

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