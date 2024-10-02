Yıldız oyuncu başarının sırrını açıkladı

Geçtiğimiz sezonun sonunda Jürgen Klopp'u kaybeden Liverpool, Arne Slot yönetiminde etkileyici bir başlangıç yaptı.

Kırmızılar şu anda ligin zirvesinde yer alıyor ve Manchester City ile Arsenal'e karşı şampiyonluk yarışında güçlü bir aday olarak öne çıkıyor.

Luis Diaz, Ryan Gravenberch ve Mohamed Salah'ın performanslarından ilham alan Liverpool, bu sezon hem hücumda hem de savunmada başarılı bir görüntü sergileyerek dikkat çekiyor. Klopp'un ayrılığı sonrası taraftarlar takımın geleceği konusunda endişeliydi.

Ancak Slot, Merseyside ekibini rekabetçi ve göze hoş gelen bir futbol anlayışıyla yeniden şekillendirerek taraftarların kalbini kazandı.

Liverpool'un orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister, Hollandalı teknik adamın bu sezonki takımıyla geçen sezon Klopp yönetimindeki takım arasındaki farkları değerlendirdi. Liverpool Echo'ya konuşan Mac Allister, şu ifadeleri kullandı:

"Arne ve Jürgen arasında prensipler aynı. Büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum. Sadece şimdi daha yapısal bir oyun anlayışımız var ve geliştirmeye çalıştığımız bazı oyun kalıplarımız var. Asıl fark bu."



Arne Slot'un Liverpool Üzerindeki Olumlu Etkisi

Arne Slot'un Liverpool'daki etkisi son derece olumlu oldu ve bazı oyuncular kariyerlerinin en iyi futbolunu oynamaya başladı. Diaz ve Gravenberch gibi isimler, oyun stillerinde ve performanslarında tam bir dönüşüm yaşadı.

Kolombiyalı forvet, geçen sezon Premier League’de sekiz gol atmışken, bu sezon beş gol atmayı başardı. Gravenberch ise Slot'un kendisine verdiği daha savunmacı rol ile sezonun yıldız oyuncusu haline geldi; bu, Klopp yönetimindeyken sergilediği performansla kıyaslandığında tamamen farklı bir durum.

Liverpool, Slot yönetiminde her alanda mücadele ediyor ve tüm yarışmalarda sezonlarına mükemmel bir başlangıç yaptılar. Klopp'suz bir geleceğe dair ilk korkular, Slot ve takımının sergilediği başarılı performanslarla ortadan kalktı.