İngiltere de büyük şok. Yıldız oyuncu kadrodan çıkarıldı

İngiltere, Dünya Kupası son 16 turunda Senegal ile karşılaşacak.
İngiltere Federasyonu, Raheem Sterling'in bir aile meselesiyle uğraştığı için İngiltere-Senegal maçında yer almayacağını duyurdu.
İngiltere, Dünya Kupası son 16 turunda Senegal ile karşılaşacak.
İngiltere Federasyonu, Raheem Sterling'in bir aile meselesiyle uğraştığı için İngiltere-Senegal maçında yer almayacağını duyurdu.
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