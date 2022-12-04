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İngiltere de büyük şok. Yıldız oyuncu kadrodan çıkarıldı

İngiltere'de Senegal maçı öncesi sıcak gelişme.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 21:10
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Yıldız oyuncu kadrodan çıkarıldı. İngiltere de büyük şok

İngiltere de büyük şok. Yıldız oyuncu kadrodan çıkarıldı
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İngiltere, Dünya Kupası son 16 turunda Senegal ile karşılaşacak. 

İngiltere Federasyonu, Raheem Sterling'in bir aile meselesiyle uğraştığı için İngiltere-Senegal maçında yer almayacağını duyurdu.

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