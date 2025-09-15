Yıldız oyuncu kornerden gol attı, tribünler yıkıldı

Arjantin Premier Ligi'nde dün akşam oynanan mücadelede Rosario Central sahasında Boca Juniors ile 1-1 berabere kaldı.
Konuk ekip Boca Juniors, 20. dakikada Rodrigo Battaglia'nın golüyle öne geçti.
Rosario Central'in 37 yaşındaki yıldızı Angel Di Maria, Battaglia'ya sansasyonel bir golle yanıt verdi. 24. dakikada korner için topun başına geçen Di Maria'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Şık golün ardından ev sahibi takım taraftarları büyük sevinç yaşadı.
Bu mücadeleyle ligde 7. maçını oynayan Rosario Central, 2 galibiyet ve 5 beraberlikle 11 puan topladı.
8. maçını oynayan Boca Juniors ise 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 beraberlikle 13 puana sahip.
