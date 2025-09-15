Yıldız oyuncu kornerden gol attı, tribünler yıkıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Yıldız oyuncu kornerden gol attı, tribünler yıkıldı

Rosario Central'de forma giyen Arjantinli oyuncu Angel Di Maria kornerden attığı golle gündem oldu.

Arjantin Premier Ligi'nde dün akşam oynanan mücadelede Rosario Central sahasında Boca Juniors ile 1-1 berabere kaldı.

Konuk ekip Boca Juniors, 20. dakikada Rodrigo Battaglia'nın golüyle öne geçti.

angel-di-maria.jpg

Rosario Central'in 37 yaşındaki yıldızı Angel Di Maria, Battaglia'ya sansasyonel bir golle yanıt verdi. 24. dakikada korner için topun başına geçen Di Maria'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Şık golün ardından ev sahibi takım taraftarları büyük sevinç yaşadı.

Bu mücadeleyle ligde 7. maçını oynayan Rosario Central, 2 galibiyet ve 5 beraberlikle 11 puan topladı.

8. maçını oynayan Boca Juniors ise 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 beraberlikle 13 puana sahip.

Son Haberler
Gürsel Tekin'den Kurultay davası yorumu!
Gürsel Tekin'den Kurultay davası yorumu!
Türkiye’de çocuk adaletine Avrupa modeli tartışması! Avukat Burak Evci'den çarpıcı değerlendirme
Türkiye’de çocuk adaletine Avrupa modeli tartışması! Avukat Burak Evci'den çarpıcı değerlendirme
3 kız kardeşin kurduğu So’Rice, pirinç özünü cilt bakım rutinlerine dahil etti
3 kız kardeşin kurduğu So’Rice, pirinç özünü cilt bakım rutinlerine dahil etti
FIFA'dan milli takımı etkileyecek değişiklik!
FIFA'dan milli takımı etkileyecek değişiklik!
Saruhan Holding, Zuchex Fuar’ında 20’nin üzerinde yenilikçi teknolojiyi tanıttı
Saruhan Holding, Zuchex Fuar’ında 20’nin üzerinde yenilikçi teknolojiyi tanıttı