Yıldız şarkıcıdan duygusal doğum günü mesajı

Ünlü country müzik yıldızı Miranda Lambert, eşi Brendan McLoughlin’in 33. doğum gününü Instagram’da paylaştığı duygusal bir mesajla kutladı. Lambert, “Her gün o gülümsemeni görmek benim için büyük bir şans,” diyerek başladığı mesajında, “En iyi arkadaşım, seyahat arkadaşım, evde yemek yapan, makarna yapan, hayvanları seven, her şeye açık, en sıcak, en nazik, şehirden köye dönüşen çocuk! Brendan, girdiğin her odayı aydınlatıyorsun. Seninle her gün o gülümsemeni görmek benim için büyük bir şans. Sen olduğun için teşekkürler. 33 sana çok yakıştı!” ifadelerini kullandı.

Lambert’ın sosyal medya paylaşımında, McLoughlin’in at binerken, yemek yaparken ve bir teknede dinlenirken çekilmiş fotoğrafları yer aldı. Çift, Kasım 2018’de Good Morning America programının setinde tanışmış ve Ocak 2019’da gizli bir törenle evlenmişti.

Lambert, önceki evliliği ve boşanmasının çok göz önünde olduğunu belirterek, McLoughlin ile olan evliliğini olabildiğince özel tutmaya çalıştığını söyledi. Lambert, “Daha önce evlendim ve her şey çok göz önündeydi. Bu benim gerçek hayatım. Brendan ile olabildiğince özel tutmaya çalıştım,” dedi.

Ocak ayında Tamron Hall Show’da yaptığı bir konuşmada, McLoughlin’in dürüstlüğünü takdir ettiğini belirten Lambert, “Eşim bana gerçeği söylüyor. Bana sert gerçekleri veriyor ve bunu seviyorum,” dedi. “İletişim çok önemli, özellikle kadınlar olarak erkeklerin ne düşündüğümüzü bilmelerini bekliyoruz ama bilmiyorlar. Onlara söylememiz gerekiyor,” diye ekledi.