Yıldız Tilbe dişsiz fotoğrafını paylaştı

Sansasyonel açıklamaları, ilginç dansları ve yaptığı paylaşımlarla sürekli kendisinden söz ettiren Yıldız Tilbe yine gündem olmayı başardı.

İmplant tedavisi gören ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından ön dişinin olmadığı bir fotoğrafı takipçileri ile paylaştı.

Yıldız Tilbe, paylaştığı karelere "Hehe" notunu düştü. Ünlü şarkıcının bu paylaşımı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Yaptığı paylaşımla takipçilerini güldüren 57 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin dişsiz fotoğrafına "Bu kadar özgüvenli olsak yeter", "Her şeye rağmen gülebiliyorum fotoğrafı", "Kim ne der diye düşünmeyince böyle güzel oluyor işte" gibi yorumlar yapıldı.