Yıldız Tilbe dişsiz fotoğrafını paylaştı

Kaynak: Haber Merkezi
Yıldız Tilbe dişsiz fotoğrafını paylaştı
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, dişsiz fotoğrafını paylaştı. Tilbe’nin yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Sansasyonel açıklamaları, ilginç dansları ve yaptığı paylaşımlarla sürekli kendisinden söz ettiren Yıldız Tilbe yine gündem olmayı başardı.

yildiztilbejpeg-ety-hcpple-rcxfnyybahg.jpeg

İmplant tedavisi gören ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından ön dişinin olmadığı bir fotoğrafı takipçileri ile paylaştı.

Yıldız Tilbe, paylaştığı karelere "Hehe" notunu düştü. Ünlü şarkıcının bu paylaşımı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

gmj7kxlwsaanvaq.jpg

Yaptığı paylaşımla takipçilerini güldüren 57 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin dişsiz fotoğrafına "Bu kadar özgüvenli olsak yeter", "Her şeye rağmen gülebiliyorum fotoğrafı", "Kim ne der diye düşünmeyince böyle güzel oluyor işte" gibi yorumlar yapıldı.

Son Haberler
Muş'ta havada gizemli bir cisim görüldü! Kimse gözünü ayıramadı Yerel Haberler
Muş'ta havada gizemli bir cisim görüldü! Kimse gözünü ayıramadı
Aziz Yıldırım 6 yıl sonra Fenerbahçe'de Spor
Aziz Yıldırım 6 yıl sonra Fenerbahçe'de
Dolabın kulpuna takılan kız havada böyle asılı kaldı Yaşam
Dolabın kulpuna takılan kız havada böyle asılı kaldı
Zehir tacirlerine baskın Gündem
Zehir tacirlerine baskın
Fenerbahçe Beşiktaş derbisine Hollandalı VAR hakemi Spor
Fenerbahçe Beşiktaş derbisine Hollandalı VAR hakemi
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Atilla Yeşilada: Hazır olun büyük çöküş olacak Ekonomi
Atilla Yeşilada: Hazır olun büyük çöküş olacak