Yıldız Tilbe konserinde ilginç durum: Arkadaşının sırtına çıktı!

Binlerce İzmirli'nin akın ettiği fuarda ünlü sanatçı Yıldız Tilbe konserine büyük ilgi oldu. Yıldız Tilbe'nin sevilen şarkılarına eşlik eden hayranları, cep telefonları ile çekim yaparak o anları kaydetti.

Yıldız Tilbe hayranları, dansıyla göz dolduran sanatçıya hep bir ağızdan eşlik etti.

Daha çok dans etmek istediğini ancak yaşlandığını söyleyen Tilbe, "Ne güzel görünüyorsunuz. Maşallah size. Ben nasıl görünüyorum? Güzel görünüyor muyum? Hepinize çok teşekkür ediyorum. Canım İzmir. İzmir'i çok seviyorum. Aslan memleketim. Gönlümün yâri İzmir" dedi.

Dillerden düşmeyen parçalarını İzmirliler için seslendiren Tilbe'nin konseri unutulmaz anlar yaşattı.

YILDIZ TİLBE İÇİN ARKADAŞINI SIRTINA ÇIKARTTI

Ünlü sanatçının şarkılarına eşlik eden hayranları renkli görüntüler de oluşturdu. Konsere gelen vatandaşlardan biri, Yıldız Tilbe hayranı arkadaşının sahneyi iyi görebilmesi için eğilerek sırtına çıkarttı.