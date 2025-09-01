Yıldız Tilbe konserinde ilginç durum: Arkadaşının sırtına çıktı!

Kaynak: İHA
Yıldız Tilbe konserinde ilginç durum: Arkadaşının sırtına çıktı!

İzmir 94'üncü Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında dün gece ünlü sanatçı Yıldız Tilbe sahne aldı. İzmirlilerin büyük ilgi gösterdiği konserde, hayranları Tilbe'nin sevilen şarkılarına eşlik etti.

Binlerce İzmirli'nin akın ettiği fuarda ünlü sanatçı Yıldız Tilbe konserine büyük ilgi oldu. Yıldız Tilbe'nin sevilen şarkılarına eşlik eden hayranları, cep telefonları ile çekim yaparak o anları kaydetti.

2-006.jpg

Yıldız Tilbe hayranları, dansıyla göz dolduran sanatçıya hep bir ağızdan eşlik etti.

3-003.jpg

Daha çok dans etmek istediğini ancak yaşlandığını söyleyen Tilbe, "Ne güzel görünüyorsunuz. Maşallah size. Ben nasıl görünüyorum? Güzel görünüyor muyum? Hepinize çok teşekkür ediyorum. Canım İzmir. İzmir'i çok seviyorum. Aslan memleketim. Gönlümün yâri İzmir" dedi.

4-002.jpg

Dillerden düşmeyen parçalarını İzmirliler için seslendiren Tilbe'nin konseri unutulmaz anlar yaşattı.

5-001.jpg

YILDIZ TİLBE İÇİN ARKADAŞINI SIRTINA ÇIKARTTI

Ünlü sanatçının şarkılarına eşlik eden hayranları renkli görüntüler de oluşturdu. Konsere gelen vatandaşlardan biri, Yıldız Tilbe hayranı arkadaşının sahneyi iyi görebilmesi için eğilerek sırtına çıkarttı.

Son Haberler
Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı! Acun Ilıcalı'nın takımına transfer oldu
Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı! Acun Ilıcalı'nın takımına transfer oldu
Süper Lig devi Vaclav Cerny'yi resmen bitirdi!
Süper Lig devi Vaclav Cerny'yi resmen bitirdi!
MHP'li isimden dikkat çeken 'tutuklama' açıklaması! 'Çok ağır...'
MHP'li isimden dikkat çeken 'tutuklama' açıklaması! 'Çok ağır...'
Fuhuş baskınında soluğu çatıda aldılar. Koca şehir bu olayı konuşuyor
Fuhuş baskınında soluğu çatıda aldılar. Koca şehir bu olayı konuşuyor
Fenerbahçe teknik direktörlüğüne sürpriz isim
Fenerbahçe teknik direktörlüğüne sürpriz isim