Yıldız Tilbe’den sahnede olay hareket! Seyirci şoke oldu

Şarkıcı Yıldız Tilbe, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşen konserinde peruğunu çıkardı. Tilbe'nin tamamen beyazlayan saçları dikkat çekti.

Yıldız Tilbe’den sahnede olay hareket! Seyirci şoke oldu

Harbiye Açıkhava'da İstanbullularla bir araya gelen Yıldız Tilbe, konserine 'Delikanlım' şarkısıyla başladı. Kısa süre önce saçlarını kısa kesen ünlü sanatçı, sahnede peruğunu çıkarınca alkış yağmuruna tutuldu.

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"PERUK TAKINCA 35 OLUYORUM"

"Saçımı nasıl buldunuz?" diye soran Tilbe, "Saçlarım da kaşlarım da çok güzel Allah'a şükür. Saçlarım beyazladı. Peruk takınca 35 oluyorum, takmayınca da 60'lara doğru yürüyoruz Allah'a şükürler olsun" sözleriyle herkesi kahkahaya boğdu.

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"BU İŞ İÇİN ALLAH'A ŞÜKREDİYORUM"

Tüm şarkılara dev koro halinde eşlik eden müzikseverler, keyif dolu bir akşam geçirdiler. Şarkı aralarında izleyicisiyle bol bol sohbet eden 56 yaşındaki sanatçı, esprileriyle de açık havada kahkahalar estirdi.

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Seyircilere konserine geldiği için teşekkür eden Tilbe, "Sizi çok seviyorum ve bu iş için Allah'a şükrediyorum. İyi ki bu işi yapıyorum. Başka iş yapamazdım herhalde. Yapamadım da zaten" sözleriyle duygularını dile getirdi.

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