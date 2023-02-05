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Hayko Cepkin'den Yıldız Tilbe'ye sert tepki

Dokuz yaşındaki çocuğun köpek saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi hakkında konuşan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'ye Hayko Cepkin'den sert yanıt geldi. "İnsan hayatı bütün canlılardan daha önemlidir" diyen Tilbe'ye, Cepkin "Yaşamın farkındalığını yitirmişliğe net bir örnek" yanıtını verdi.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 16:38
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Yıldız Tilbe'ye hayvanlarla ilgili son açıklaması hakkında tepki yağıyor

Hayko Cepkin'den Yıldız Tilbe'ye sert tepki
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Geçtiğimiz aylarda 'Saldırgan köpeklere zehirli et verilsin' açıklamasıyla büyük tepki çeken Yıldız Tilbe, 9 yaşındaki Mete Durna'nın köpek saldırısında hayatını kaybetmesiyle ilgili konuştu. 

"İNSAN HAYATI BÜTÜN CANLILARDAN ÖNEMLİ"

Tılbe açıklamasında, "İnsan hayatı doğadaki bütün canlılardan daha önemlidir. Bunu düşünüyorum, böyle savunuyorum. İnsanlığı savunuyorum çünkü insanlık her şeyi savunur, her şeye sahip çıkar. Başkalarının da ne düşündüğü gerçekten umurumda değil." ifadelerini kullandı. 

 

Yıldız Tilbe'ye tepkiler çığ gibi büyürken, ünlü şarkıcı Hayko Cepkin de tepki gösterenler arasında yerini aldı.

HAYKO CEPKİN'DEN SERT TEPKİ 

Cepkin, Twitter hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Kendisini ve doğadaki varlığını herşeyin üstünde görme gafletine düşmüş, yaşamın farkındalığını yitirmişliğe net bir örnek. Doğduğu an Yardım edeni olmaz ise Kendi kendine bile büyüyemeyen bir varlığı gözünüzde malesef fazla büyütüyorsunuz."

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MARCO
5.02.2023 17:02
ITLERLE UGRASMAYIN SONUNDA SIZIDE ISIRIR ... ASIL OLAN INSANDIR ONCELIKLI OLAN INSANDIR.  
 
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