Hayko Cepkin'den Yıldız Tilbe'ye sert tepki

Geçtiğimiz aylarda 'Saldırgan köpeklere zehirli et verilsin' açıklamasıyla büyük tepki çeken Yıldız Tilbe, 9 yaşındaki Mete Durna'nın köpek saldırısında hayatını kaybetmesiyle ilgili konuştu.

"İNSAN HAYATI BÜTÜN CANLILARDAN ÖNEMLİ"

Tılbe açıklamasında, "İnsan hayatı doğadaki bütün canlılardan daha önemlidir. Bunu düşünüyorum, böyle savunuyorum. İnsanlığı savunuyorum çünkü insanlık her şeyi savunur, her şeye sahip çıkar. Başkalarının da ne düşündüğü gerçekten umurumda değil." ifadelerini kullandı.

Yıldız Tilbe'ye tepkiler çığ gibi büyürken, ünlü şarkıcı Hayko Cepkin de tepki gösterenler arasında yerini aldı.

HAYKO CEPKİN'DEN SERT TEPKİ

Cepkin, Twitter hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Kendisini ve doğadaki varlığını herşeyin üstünde görme gafletine düşmüş, yaşamın farkındalığını yitirmişliğe net bir örnek. Doğduğu an Yardım edeni olmaz ise Kendi kendine bile büyüyemeyen bir varlığı gözünüzde malesef fazla büyütüyorsunuz."