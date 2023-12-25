O3 Medya ve Ortaks Yapım imzalı Yıldızlar Bana Uzak dizisinde başrolleri Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı paylaşıyor. İlk bölüm fragmanıyla dikkat çeken Yıldızlar Bana Uzak’ın ilk bölüm tarihi belli oldu. Peki, Yıldızlar Bana Uzak ilk bölüm ne zaman? Yıldızlar Bana Uzak ne zaman başlıyor?

Yönetmenliğini Bahadır İnce'nin üstlendiği O3 Medya ve Ortaks Yapım imzalı dizinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Yıldızlar Bana Uzak yakında başlıyor.

YILDIZLAR BANA UZAK İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

Başrollerinde Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı’nın yer aldığı Yıldızlar Bana Uzak dizisinin ilk bölümü 31 Aralık Pazar ATV’de yayınlanacak.

YILDIZLAR BANA UZAK KONUSU NEDİR?

Kadir ve Aslı birbirlerinde aşıktır. Ama Kadir'in Aslı'nın babasının katili olarak hapse girmesi bütün yıkıma neden olur.

Her şey değişir Aslı çok üzgündür ama Kadir masumiyetini kanıtlamak ister. Kadir kendisine oyun oynayan Varnalı ailesinden intikam almaya ant içer.

Kadir’in masum olduğu ortaya çıktığında aşkları tekrar alevlense de geçmişin sırları mutluluklarına yeniden gölge düşürecektir.

YILDIZLAR BANA UZAK OYUNCU KADROSU

Yıldızlar Bana Uzak dizisinde başrolleri Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı paylaşırken; Gürkan Uygun, Murat Daltaban, Rami Narin, Elifcan Ongurlar, Evrim Doğan, İnanç Konukçu, Goncagül Sunar, Yaprak Medine, Baran Can Eraslan, Ela Yörüklü, Önder Selen, Deniz Atam, Mustafa Enis Bilir eşlik ediyor.