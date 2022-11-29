Gökyüzündeki yıldızların sırrı çözüldü. Yıldızlar gerçekte nasıl görünüyor

Güneş gibi yıldızlar da ısı ve ışık yayan gaz küreleridir. Bu nedenle aynen Güneş’te olduğu gibi yıldızların çoğu da küresel yapıda olarak tespit edilir. Yaydıkları ışınlar ise yıldızları 5 veya daha fazla köşeli görünür.

Bir yıldız, tamamen hidrojen ve helyumdan oluşan yavaş dönen dev bir bulut olarak nitelendirilir. Yıldızın oluşturduğu yerçekimi nedeniyle, bulut içe doğru çökmeye başlar ve giderek daha hızlı dönmeye başlayarak küçülür. Bu süreçte dış kısımlar bir disk halini alırken, en iç kısımlar kabaca küresel bir küme haline gelir.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Yıldızdaki ısı yaklaşık 1 milyon Santigrat derece değerine ulaştığında, normalde birbirini iten atom çekirdekleri kaynaşmaya başlar ve yıldız tutuşur. Bunun ardından yıldızda gerçekleşen füzyon reaksiyonları ortaya büyük bir enerji çıkarır.

Bir yıldız genel olarak bir çekirdek, ışınım bölgesi, konveksiyon bölgesi ve bunları çevreleyen fotosfer ya da diğer adı ile ışık küreden oluşur. Gaz yapısında olmasına rağmen bir yıldızın büyüklüğü de bu bölgelerin ölçülmesi ile hesaplanır.

Bu yıldızlardan bize en yakını ise Güneş’tir. Bize 93 milyon kilometre uzaklıkta olan Güneş’in çapı ise yaklaşık 1 milyon kilometredir. Ancak karşılaştırmak gerekirse Güneş’ten çok daha büyük yıldızlar da vardır. Gökbilimciler genellik bu büyük yıldızların büyüklüğünü Güneş’e kıyaslayarak ifade eder.

Yıldızların boyutu ise 20 kilometre genişliğinde olabilen nötron yıldızlarından ve hatta güneşin çapının 1000 katı olan süperdevlere kadar ulaşır.