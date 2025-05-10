Yıldızlar veda edecek

Süper Lig’de 11 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmeye sezonun bitimine 3 hafta kala uzak kalan Fenerbahçe’de büyük değişim yolda. Sarı-Lacivertli kulüpte dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho’nun geleceği belirsizliğini korurken takımdan birçok yıldızın ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SÖZLEŞMELERİ SONA ERENLER GİDECEK

Fenerbahçe’de sözleşmeleri sona eren Edin Dzeko, Dusan Tadic, Osayi Samuel ve Serdar Aziz’le sözleşme yenilenmesi düşünülmüyor. Sezon başında Suudi Arabistan’ın Al-Ahli takımından kiralık olarak Sarı-Lacivertliler’e katılan Allan Saint-Maximin de sözleşmesi sona ermesiyle kulüpten ayrılacak bir diğer isim olacak. Şampiyonluk mücadelesinde takımda yeterince forma şansı bulamayan Cenk Tosun, Rodrigo Becao ve Burak Kapacak ile de transfer sezonu içerisinde yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yeterince şans bulamayan isimlerden İrfan Can Kahveci ve Levent Mercan ile ilgili ise yeni sezonun planlamasına göre karar verilecek.

İSTİKRAR SAĞLAYAMAYANLAR SATIŞ LİSTESİNE KOYULDU

Fenerbahçe sözleşmeleri sona eren ve forma şansı bulamayan isimler dışında istikrarlı performans sergileyemeyen birçok yıldızını da sezon sonunda satış listesine koymayı planlıyor. Kulüp kaynaklarına göre Sofyan Amrabat, Dominik Livakovic, Alexander Djiku, İsmail Yüksek ve Sebastian Szymański ilk planda bonservis geliri elde edilerek elden çıkarılmak istenen oyuncular arasında yer alıyor.

Son yıllarda yaptığı yüksek fiyatlı satışlarla dikkat çeken Fenerbahçe, bu sezon da başta Yusuf Akçiçek olmak üzere sezonun öne çıkan oyuncularından Oğuz Aydın ve Youssef En-Nesyri’ye cazip bir teklif gelmesi halinde transferlerine izin verebilir.