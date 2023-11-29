Yıldızların renkleri ne anlama geliyor? Yıldızlar neden parlar ?

Gökyüzüne bakıldığında en çok görülen durumlardan biri yıldızlardır. Yıldızları bazen uzakta olsa görebilirken bazen hiç görülmüyor. Teleskop yıldızları görmek için büyük bir teknolojidir.

Yıldızların rengi olduğunu duyan şaşırıyor ama evet yıldızlar mavi veya beyaz ışık gibi parlasa da renkleri vardır.

RENKLER NE ANLAMA GELİYOR?

Genel olarak yıldızların rengi sıcaklıklarına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Kırmızı renkte olan yıldızlar en soğuk yıldızlardır. Mavi renkte olan yıldızlar ise en sıcak yıldızlardır.

Farklı renkteki bu ışıklar birleşince de beyaz görünür. Mavi yıldızların sıcaklıkları 20000K veya daha fazla olduğu bilinir. Turuncu ve sarı yıldızlar da vardır.

YILDIZLAR NEDEN PARLAR?

Yıldız olan uzaklık ve yıldızın türleri yıldızların parıl parıl parlamasına neden olur. Yıldızlar hidrojen adı verilen bir gazdan meydana gelir.

Yıldız çok sıcak olduğu için hidrojen helyuma dönüşür. Böylece yıldızlar enerji üretir ve parlar.