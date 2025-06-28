Yılın düğünü servete mal oldu! Amazon CEO'su Jeff Bezos Venedik’te dünyaevine girdi

Amazon CEO'su Jeff Bezos ile Lauren Sanchez evlendi. Düğünden sonra sosyal medya hesabından soyadını "Bezos" olarak değiştiren Lauren Sanchez'in gelinliği sosyal medyada olay oldu.

GELİNLİĞİN YAPIMI 900 SAAT SÜRDÜ

55 yaşındaki Lauren Sanchez’in, İtalyan moda devi Dolce & Gabbana tarafından tasarlanan dantel detaylı gelinliği, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Vücut hatlarını vurgulayan gelinliğin yapımının 900 saat sürdüğü belirtildi. Sanchez, düğün sonrası Instagram hesabındaki soyadını “Bezos” olarak güncelleyerek tüm eski paylaşımlarını silip sadece düğün fotoğraflarını paylaştı.

YILDIZLAR GEÇİDİ

61 yaşındaki Bezos ile Sanchez’in düğününe, Ivanka Trump, Kim Kardashian, Orlando Bloom, Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey, Bill Gates ve Robert Pattinson gibi çok sayıda tanınmış isim katıldı. Tören, adeta bir yıldızlar geçidiydi.

50 MİLYON DOLARLIK DÜĞÜN İDDİASI

Venedik’te büyük ses getiren düğün, aynı zamanda tartışmalara da yol açtı. Çok sayıda gazetecinin takip ettiği organizasyonun maliyetinin yaklaşık 50 milyon dolar olduğu iddia edildi. Çiftin, düğün hazırlıkları için 10 milyon dolar, her misafir için ise yaklaşık 50 bin dolar harcadığı öne sürülüyor.

Bu görkemli düğün, hem lüks detaylarıyla hem de ünlü konuklarıyla uzun süre konuşulacak.