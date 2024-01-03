Yılın en önemli arkeolojik kazısı belli oldu

Kaynak: AA
Yılın en önemli arkeolojik kazısı belli oldu
Tavşanlı Höyük’te gerçekleştirilen arkeolojik çalışmalarda bulunan iki insan iskeleti, yılın en önemli keşfi seçildi.

Tavşanlı Höyük kazılarında bulunan yaklaşık dört bin yıllık iki insan iskeleti, Türkiye’de yılın en önemli arkeolojik keşifleri içerisinde gösterildi.

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erkan Fidan’ın başkanlığında yürütülen çalışmalar 2021’den beri devam ediyor.

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Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
''Henüz 3 yıldır kazı çalışmaları yürütülen Tavşanlı Höyük, 2022 yılında aynı listede hançer ve mühür buluntularıyla üçüncü olmuştu. Günümüze kadar yapılan kazı çalışmalarında Türkiye’de sadece iki adet insan beyni bulunmuştu. 2023 yılında Tavşanlı Höyük'te yapılan kazılarda beyni ve derisi korunmuş şekilde bulunan insan kalıntılarıyla Tavşanlı Höyük en önemli arkeolojik keşifler listesinde ikinci sırada yer aldı. İnsan derisi ise ilk kez Tavşanlı Höyük kazılarında bulunmuş oldu. Prof. Dr. Erkan Fidan ve ekibini bu başarılarından dolayı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum''

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