Yılın futbolcusu belli oldu. Büyük sürpriz

İngiltere Premier Lig’de 2023-24 sezonunun en iyi futbolcusu açıklandı. Manchester City’nin genç yeteneği Phil Foden zirveye çıktı. Premier Lig’in resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, futbolseverlerin ve eleştirmenlerin oylarıyla yılın en iyi futbolcusu unvanını Foden kazandı.

Foden, bu prestijli ödül için yarıştığı takım arkadaşı Erling Haaland, Arsenal’ın kaptanı Martin Odegaard, West Ham United’ın dinamik orta saha oyuncusu Declan Rice, Chelsea’nin genç yıldızı Cole Palmer, Liverpool’un defans duvarı Virgil van Dijk, Newcastle United’ın golcüsü Alexander Isak ve Aston Villa’nın forveti Ollie Watkins gibi isimleri geride bırakarak zirveye çıktı.

Bu sezon ligde 34 maçta sahne alan Foden, rakip fileleri 17 kez havalandırırken, 8 de asist yaparak takımının en etkili isimlerinden biri oldu.

Söz konusu ödülü, son 5 sezonda Manchester Cityli oyuncular kazandı. Kevin De Bruyne 2019-20 ve 2021-22, Ruben Dias 2020-21, Erling Haaland ise 2022-23 sezonunda ödüle layık görüldü.