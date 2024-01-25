Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yılın ilk MGK toplantısı gerçekleştiriliyor.

Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde saat 16.30 itibarıyla başladı.

MGK’nın bugünkü toplantısında terörle mücadele, bölgesel gelişmeler ve yeni anayasa çalışmaları gibi konuların ele alınacak.

Toplantı sonunda yazılı bir basın açıklaması yapılması bekleniyor.

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MGK TARİHİ

MGK’nın tarihi, Türkiye’nin ulusal güvenliği ile ilgili konuları görüşen ve tavsiyelerde bulunan bir kurul olarak 1933 yılında başlar. O zamanlar Yüksek Müdafaa Meclisi Umumi Katipliği olarak adlandırılan kurul, 1949 yılında Millî Savunma Yüksek Kurulu ve Genel Sekreterliği, 1961 yılında ise Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği isimlerini almıştır.
MGK, 1982 Anayasası ile daha fazla yetki ve etkiye sahip olmuş, 1997 yılında yapılan değişiklikle de MGK Genel Sekreterliği’ne bağlı Millî Güvenlik Siyaset Belgesi hazırlama görevi verilmiştir. 2001 yılında yapılan değişiklikle MGK’nın üye sayısı azaltılmış, sivil üyelerin sayısı artırılmış, MGK Genel Sekreterliği’ne bağlı birimler kaldırılmış ve MGK’nın tavsiye niteliğindeki kararlarına uyulup uyulmadığının denetlenmesi kaldırılmıştır.
2004 yılında yapılan değişiklikle de MGK’nın görevleri yeniden tanımlanmış, MGK Genel Sekreterliği’nin personel yapısı değiştirilmiş ve MGK’nın toplantı sıklığı iki ayda bir olarak belirlenmiştir. 2017 yılında yapılan değişiklikle de MGK’nın üye sayısı 15’ten 11’e düşürülmüş, MGK Genel Sekreterliği Cumhurbaşkanlığı’na bağlanmış ve MGK’nın toplantı sıklığı üç ayda bir olarak belirlenmiştir.

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