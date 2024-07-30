Yılın ilk yarısında muayene edilen araç sayısı belli oldu

Muayene edilen araç sayısı belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü verileri bu yılın ilk altı ayında 5 Milyon 402 bin 381 aracın muayeneden geçirildiğini ortaya koydu.

Türkiye'de 314 muayene istasyonu bulunuyor. Bunların 214'ü sabit, 75'i seyyar, 18'i seyyar traktör ve 5'i de motosiklet muayene istasyonu.

Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre bu yılın ilk altı ayında İstasyonlarda, 5 milyon 402 bin 381 araç muayene edildi. Söz konusu araçların 3 milyon 789 bin 423'ü hafif kusurlu, 1 milyon 442 bin 990'ı ağır kusurlu, 71 bin 937'si emniyetsiz, 98 bin 31'i kusursuz olduğu belirlendi.

Muayeneden geçemeyen araçlarda, fren sistemleri, kuvvetleri ve lambaları, emniyet kemerleri, geri vites lambası, ön fren hortumları, yakıt sistemleri, yolcu araçlarının koltukları en çok kusur tespit edilen aksam ve sistemler olarak öne çıktı.

Bu yıl muayeneden geçirilen araç sayıları şöyle:

Aylar----Muayene sayısı

Ocak..........920.187

Şubat ........862.340

Mart... .......941.321

Nisan.........787.441

Mayıs........935.416

Haziran......955.676

Toplam 5.402.381

