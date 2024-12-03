'Yılın Kadını' ödülünü Gökçe Bahadır aldı!

“Yaprak Dökümü”, “Ufak Tefek Cinayetler”, “Ömer”, “Kayıp Şehir” gibi önemli dizilerde yer alan ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, GQ Men of the Year 2024 Ödül Töreni’nde ‘Yılın Kadını’ ödülünün sahibi oldu. Amor Garibovic imzalı elbise giyen Bahadır, geceye eşi Emir Ersoy'la katıldı. Gökçe Bahadır'ın giydiği kıyafet herkes tarafından beğenildi.

GÖKÇE BAHADIR'DAN ÖDÜL KONUŞMASI

“Ömer” dizisindeki Gamze karakteriyle ekranlara damga vuran güzel oyuncu, ilham kaynağını ödül konuşmasında şu sözlerle açıkladı:

"20 yaşındaki Gökçe’nin inatçılığı ve vazgeçmeyişi benim en büyük ilham kaynağım oldu."