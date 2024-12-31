Yılın son anket sonuçları ortaya çıktı! İşte 2024'ün en beğenilen 5 belediye başkanı...

HBS Araştırma Şirketi'nin 2024 yılına dair gerçekleştirdiği "Türkiye'nin En Beğenilen Belediye Başkanları" anket sonuçları açıklandı. Araştırmada vatandaşların performans değerlendirmeleri ve memnuniyet oranları dikkate alındığı sonuçlar ortaya çıktı.

Sonuçlarda, listenin zirvesinde CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yer aldı.

Mansur Yavaş

İlk Beş Belediye Başkanı:

Araştırma sonuçlarına göre, Mansur Yavaş en beğenilen belediye başkanı olarak öne çıkarken, listenin devamında şu isimler yer aldı:

2. Sırada: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu

3. Sırada: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

4. Sırada: Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen

5. Sırada: Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç

MANSUR YAVAŞ NEDEN ZİRVEDE?

Mansur Yavaş’ın başkentte hayata geçirdiği sosyal yardımlaşma projeleri, şeffaf yönetim anlayışı ve altyapı çalışmaları, halk nezdinde büyük takdir topladı. Özellikle pandemi dönemi ve ekonomik kriz sürecinde vatandaşlara yönelik destek paketleriyle dikkat çekti. Yavaş, her kesimden vatandaşın güvenini kazanarak üst üste beğeni sıralamalarında liderlik koltuğunu koruyor.

Özlem Çerçioğlu

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU İKİNCİ SIRADA

Listede ikinci sırada yer alan Özlem Çerçioğlu, özellikle kadın odaklı projeleri ve çevre dostu belediyecilik anlayışıyla Aydın’da fark yaratıyor. Tarım ve turizm projelerine verdiği destek de halk tarafından takdir topluyor.

Ekrem İmamoğlu

EKREM İMAMOĞLU DA LİSTEDE

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise büyük metropoldeki toplu taşıma yatırımları ve kentsel dönüşüm projeleriyle üçüncü sırada yer aldı. İmamoğlu’nun özellikle genç seçmenler arasında popülerliği dikkat çekiyor.

Mehmet Sekmen

AKP'DEN İKİ İSİM İLK 5'E GİREBİLDİ

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kış turizmine yaptığı katkılarla dördüncü sırada yer aldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise bölgedeki ulaşım ve altyapı yatırımlarıyla beşinci sırada yer aldı.