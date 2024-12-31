Yılın son bombası ünlü ilahiyatçıdan geldi: İçki içmenin cezası yok!

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen İlahiyatçı yazar Recep İhsan Eliaçık, Milliyet gazetesindeki ‘dini sohbetler’ köşesinde İslamiyet ile ilgili sarf ettiği sözlerle Diyanet’e ve Ali Erbaş’a meydan okudu.

Kuran-ı Kerim’de bazı hususların günah diye belirtilmediğini ifade eden Eliaçık, “İçki içmenin cezası yoktur, varsa göstersinler. Namaz kılmamanın cezası yoktur, örtünmemenin cezası yoktur. 110 bin cami hocasına, müftüsüne, Diyanet'e, ilahiyatçısına meydan okuyorum. Varsa çıksınlar göstersinler. Gösteremezler, çünkü yok!" ifadelerini kullandı.

Kur'an da ve diğer inanç sistemlerinde gerçek suçlar üzerine vurgu yapıldığını aktaran Eliaçık, Kur'an'da, diğer tüm dinlerde ve inançlarda suç sayılan dört şeyi şöyle sıraladı:

1. Öldürmek, cezası var. 2. Çalmak, cezası var. 3. İftira atmak, cezası var. 4. Taciz, tecavüz ve zina, cezası var.

Bu maddelerin Tevrat'ta, İncil'de ve, Kur'an'da suç olduğunu belirten Eliaçık, şunları söyledi: "Eğer dini, bu temel değerler üzerine değil de Emevî - kapitalist bir din anlayışı üzerine kurarsanız, bu din insan yaşamından çıkar. İnsanlar deist, ateist ya da Şaman olur"