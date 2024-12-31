Yılın son gününde PKK'ya ağır darbe! Irak ve Suriye'de 8 terörist etkisiz hale getirdi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yılın son gününde PKK'ya ağır darbe! Irak ve Suriye'de 8 terörist etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024'ün son saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgeleri ile Suriye'nin Barış Pınarı bölgesinde toplam 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2024'ün son saatlerinde de terörle mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.

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