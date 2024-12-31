Yılın son gününde PKK'ya ağır darbe! Irak ve Suriye'de 8 terörist etkisiz hale getirdi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2024'ün son saatlerinde de terörle mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.

Tüm yıl boyunca olduğu gibi 2024’ün son saatlerinde de terörle mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor. ????????



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde… pic.twitter.com/GS3snkYSWt — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 31, 2024