Yıllar sonra mucize olarak gebe kaldı

Diyarbakır’da tedavi gören kadının 15 yıl sonra gebe kaldığı bildirildi.

KAYNAK: İHA
Yıllar sonra mucize olarak gebe kaldı

Diyarbakır’da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı olan Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvuran 15 yıllık evli kadın, fitoterapi ve bitkisel tedaviler ile doğal gebelik yaşadı.

Muş’ta yaşayan 15 yıllık evli Fatma-Mehmet Kartal çifti, çocuk sahibi olmak için İstanbul’da iki başarısız tüp bebek denemesi ve üç başarısız aşılama tedavisi yaşadı.

Tavsiye üzerine Diyarbakır’a gelen Kartal çifti, Prof. Dr. Hakan Çoksüer yanında tedavi almaya başladı. Fatma Kartal, fitoterapi ve aldığı bitkisel ilaç tedavileri ile doğal gebelik yaşadı.

İstanbul’da iki defa tüp bebek, üç defa aşılama yaptığını belirten Fatma Kartal, “Sonuç alamadım. Hakan hocaya geldim ve aldığım tedavi ile gebe kaldım. 15 yıldır evliyim ve güzel haber aldım. Hocam ve ekibine çok teşekkür ederim” dedi.

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