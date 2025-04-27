Yıllar sonra setlere geri dönüyor! Bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı

Kenan İmirzalıoğlu’nun ekranlara geri döneceği iddiası beraberinde ne kadar kazanç sağlayacağını da getirdi. Geçtiğimiz günlerde Togg’un reklam yüzü olan Kenan İmirzalıoğlu, uzun zamandır ekranlara çıkmıyordu.

BÖLÜM BAŞI KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

GazeteMagazin'de yer alan iddiaya göre; Kenan İmirzalıoğlu bölüm başına 4.5 milyon TL alacak.

Kim Milyoner Olmak İster'deki sunuculuk görevini bırakan Kenan İmirzalıoğlu ara verdiği setlere geri dönüyor. Yeni dizisi için yaz sonunda kamera karşısına geçeceği söylenen İmirzalıoğlu bölüm başı 4.5 milyon TL alacak.

Kenan İmirzalıoğlu geçen yaz Yavuz Turgul’un “Ayrılık Da Sevdaya Dahil” dizisinden senaryoyla ilgili anlaşmazlıklar nedeniyle ayrılık kararı almıştı. Ardından Ay Yapım’dan teklif alan İmirzalıoğlu’na “İşgal Günlerinde Aşk” dizisinin önerildiği gündeme gelmişti. İmirzalıoğlu’nun teklifi kabul etmediği konuşuluyordu. Ay Yapım bu kez ünlü aktöre Serçe dizisiyle gitmişti.