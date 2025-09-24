Yıllardır 50 kedi ile yaşıyor! Oğlunun verdiği para ile hepsini onlara harcıyor

YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Samsun'un Terme ilçesi Akçay Mahallesinde yaşayan Hatice Deniz (80), evinde 50 kediye bakıyor. Kediler için evinde özel alanlar oluşturan Deniz, gününü onları besleyerek, bakımlarını ve tedavilerini yaparak geçiriyor.

Yaklaşık 4 yıldır kedilere baktığını dile getiren Hatice Deniz, "Benim yaklaşık 50 kedim var. Gece gündüz onlarla ilgileniyorum. Tam teşekküllü olarak hayvanlara yardımcı olmaya çalışıyorum, onları veterinere götürüyorum. Günde yaklaşık 4 saat kadar uyuyabiliyorum, onun dışında sürekli onlarla ilgileniyorum. Dışarıya bile en fazla bir saat çıkabiliyorum. Yetişemiyorum ve hayvanseverlerin bana destek olmasına ihtiyacım var. Hayvanlara daha çok yardımcı olmak istiyorum. Bazen oğlum ile bazen de evde tek başına yaşadığını söyleyen Deniz, küçük bir evimiz olduğu için kedilere bakmaya zorlanıyorum. Yazın da sıcak havadan dolayı dışarıda kalıyorlar. Alıyorum bakıyorum. Bakımları çok zor. Ben de yaşlandım artık, kedilere bakmakta zorlanıyorum. Hayvanlar, kışın soğuktan yazın da sıcaktan perişan oluyor. Bunların hepsi sokak kedisi" ifadelerini kullandı.