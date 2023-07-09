Yıllık sefalet endeksinde Türkiye listeye 10. sıradan girdi

John Hopkins Üniversitesi'nden Uygulamalı Ekonomi Profesörü Steve Hanke'nin 2022 için Sefalet Endeksi listesini yayımladı.

Bu endeks, ülkeleri ekonomik koşullarına göre değerlendiriyor. Hanke'ye göre 2022 yılında dünyanın en sefil ülkesi Zimbabve oldu, puanlarıyla 414.7'ye ulaştı.

Türkiye ise 157 ülkenin yer aldığı listede 10. sıraya yerleşti ve sefalet endeksi 101.601 olarak hesaplandı.

Hanke'nin endeksine göre Türkiye'de enflasyon, sefalet endeksine en çok etki eden faktördü.

Aynı endekse göre sefaletin en az olduğu ülke ise İsviçre oldu ve sefalet puanı 8.51 olarak belirlendi.

Hanke, endeksin nasıl hesaplandığını ise "Benim Yıllık Sefalet Endeksi (HAMI) versiyonum, yıl sonu işsizlik (iki ile çarpılır), enflasyon ve banka kredisi oranlarının toplamından, kişi başına düşen reel gayrisafi yurt içi hasıladaki yıllık yüzde değişiminin çıkarılmasıyla elde edilir." şeklinde açıkladı.

Hanke'ye göre ekonomik alanda sefalet, yüksek enflasyon, yüksek borçlanma maliyetleri ve işsizlik gibi faktörlerden kaynaklanmaktadır ve sefaletin azaltılmasının kesin yolu ekonomik büyümeden geçmektedir.

Hanke'nin Yıllık Sefalet Endeksi için veri kaynakları arasında Ekonomist İstihbarat Birimi, Uluslararası Para Fonu (IMF) Dünya Ekonomik Görünümü Raporu, Dünya Bankası, Uluslararası Çalışma Örgütü, ülkelerin merkez bankaları ve istatistik kurumları bulunuyor.