Yılmadan çalıştı doktor oldu. Annesi yıllarca sırtında taşıdı

Huizhou Daily'nin haberine göre Chen Bin adlı akademisyen şu anda Çin'in güneyindeki Guangdong Eyaleti’ne bağlı Huizhou kentinde hizmet veren bir kolejde psikoloji öğretmeni olarak çalışıyor.

İnternet kullanıcıları ona "tekerlekli sandalyedeki doktor" adını taktılar.

Chen’e henüz yedi yaşındayken kas güçsüzlüğü ile karakterize edilen nadir bir genetik hastalık olan duchenne kas distrofisi (DMD) teşhisi kondu. Azimli akademisyen muzdarip olduğu hastalıktan sebep 12 yaşından beri yürüyemiyor. Ayrıca bütün DMD hastaları gibi ağır eşyaları tutamıyor, giyinme, yıkanma, yemek yeme gibi günlük işlerini de yardım almadan halledemiyor. İşte bütün bu zorluklara rağmen Chen, ailesinin maddi ve manevi desteği sayesinde akademik kariyerine devam ederek doktora payesine erişti.

30 yaşındaki akademisyen, 2012 yılında Guangdong Eyaleti’ne bağlı Guangzhou şehrinnin önde gelen üniversitelerden Sun Yat-Sen Üniversitesi, Psikoloji bölümüne kabul aldı.

Sun Yat-sen'den aldığı olağanüstü notlar nedeniyle dört yıl sonra giriş sınavına girmeden Tsinghua Üniversitesi'ne doktora adayı olarak kaydoldu. Geçtiğimiz yılın Haziran ayında doktora derecesiyle mezun oldu ve yıl sonunda Huizhou Şehir Koleji'nde işe alındı.

Huizhou Daily’e konuşan Chen "Hastalığım vücudumun hareketlerini kısıtlasa da ailemin ve birçok arkadaşımın ilgisi ve sevgisi sayesinde hayalimi gerçekleştirebiliyorum" dedi. Özellikle kendisine "en büyük desteği ve cesareti" veren annesine minnettar olduğunu söyleyen Chen, küçükken annesi Li Huiyun onu her gün okula ve eve götürüp getirdiğini, onu sırtında alarak beş kat merdiven inip çıktığını anlatırken göz yaşlarını tutamadı.

Chen, kendisine bakmak için işinden istifa eden anne Li’nin sürekli olarak "Oğlum, endişelenme. Sen okula gitmek istediğin sürece ben sana eşlik edip seni taşıyacağım" dediğini ve o sırada kendisinin 55 annesinin ise 50 kilo olduğunun altını çizdi.

Anne Li ise "O zor yıllarda bununla nasıl başa çıktığımı gerçekten bilmiyordum. Sadece devam ettim" diye konuştu. Chen, üniversite öğrencisi olduğunda bile anne Li, ona bakmak için oğluna refakat etmeye devam etti. Chen'in babası, onlarca yıl boyunca başka şehirlerde çeşitli işlerde çalışan göçmen bir işçi olduğundan eve pek az geliyordu. Ta ki oğlu geçen yıl sağlığı için çalışmayı bırakmasını söyleyene kadar. Chen, "Bir zamanlar hayatın bana neden bu kadar haksız davrandığına hayıflanıyordum. Sonra bir kitapta okudum. Orada ‘her gün çoğu insandan biraz daha fazla çalışırsanız, başarılı olursunuz’ diyordu. Bu benim sloganım oldu" dedi.