Yılmaz Erdoğan'ın yeni aşkı mı ortaya çıktı? Açıklama geldi

Yılmaz Erdoğan, birçok projede yer almasının yanı sıra, son zamanlarda "İnci Taneleri" dizisinde canlandırdığı Azem karakteri ile kariyerinde yeni bir zirveye ulaştı.

Özel hayatıyla da sıkça magazin gündemini meşgul eden Erdoğan, Cansu Taşkın ile yakın görüntülerinin ardından bu kez ünlü oyuncu Cemre Ebüzziya ile adının anılmasıyla dikkat çekti.

Yılmaz Erdoğan'ın, Cansu Taşkın ile samimi görüntülerinin ardından Cemre Ebüzziya ile adının anılması, ikilinin tatil fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla "Yılmaz Erdoğan ve Cemre Ebüzziya aşk mı yaşıyor?" sorularını gündeme getirdi.

İlk resmi açıklama ise Cemre Ebüzziya'dan geldi.

"İnci Taneleri" dizisinin Azem'i olarak tanınan Yılmaz Erdoğan, sezon finalinden sonra tatil için Bodrum'u tercih etti.

Magazin manşetlerini sık sık Hazar Ergüçlü ile süsleyen Erdoğan, son olarak aşk hayatıyla gündem oldu.

Eski sevgilisi Cansu Taşkın ile öpüşme videoları ortaya çıktıktan sonra bir süre magazin gündeminden düşmeyen Erdoğan, şimdi de Cemre Ebüzziya ile anılmaya başlandı.

Bodrum'da tatil yapan Yılmaz Erdoğan'a, Cemre Ebüzziya'nın eşlik ettiği ve sosyal medyada gündem olan görüntüler, "Yılmaz Erdoğan ve Cemre Ebüzziya aşk mı yaşıyor?" sorularını akıllara getirdi.

Aşk iddialarına ilk yanıt Cemre Ebüzziya'dan geldi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Ünlü oyuncu, "Gerçeği konuşmak en doğrusu olacak" diyerek şunları söyledi:

"Son zamanlarda magazin basınında yer alan ve benim ilişki yaşadığım yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Bodrum'daki bir otel açılışında annem ve aile dostlarımızla denize girerken çekilen fotoğraf, yanıltıcı bir şekilde ikili olarak gösterilmiştir. Bu asılsız haberlere ilk başta güldüm ama şimdi gerçeği söylemek en doğrusu: böyle bir ilişki yok. Bu yanlış haberler hem bana hem de yakın çevreme zarar veriyor.

Kamuoyundan bu yalan haberlere inanmamasını rica ediyorum ve bu süreçte gösterilen anlayış ve destek için teşekkür ederim. Kendime, hikayeme ve gerçeğime sahip çıkmaya devam edeceğim. Sevgilerimle."

Yılmaz Erdoğan ise bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.