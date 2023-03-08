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Yılmaz Morgül canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

2. Sayfa programına konuk olan Yılmaz Morgül canlı yayında gözyaşları içinde annesinin ölüm haberini aldığı anı anlattı. Annesinin vefatıyla derin bir acı yaşadığını ifade eden Morgül, “Babamı ve ablamı da kaybetmiştim ama anne acısı gibi başka bir acı yaşamadım” dedi.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 16:57
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Yılmaz Morgül canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Yılmaz Morgül canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
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Annesinin ölümüyle zor günler geçiren usta sanatçı Yılmaz Morgül, Tv8 ekranlarına gelen 2. Sayfa programına konuk oldu. Yaşadığı zıor günlerden bahsettiği sırada Morgül gözyaşlarına hakim olamadı. Annesinin ölüm haberini ise konuşmakta güçlük çeken Morgül gözyaşları içinde anlattı.

Annesini kaybettikten sonra çok üzüldüğünü ve psikolojik destek almaya başladığını ifade eden Morgül, “Annemsiz bir Kadınlar Günü'ndeyim. Berat Kandili'nde annem olmadığı için 24 saat ağladım. Ben babamı kaybettim, 40'ını okuturken ablamı kazada kaybettim. Sonra da 19 yaşındaki yeğenimi kaybettim. Çok üzüldüm, acı çektim ama annemin acısı gibi bir acı yaşamadım. Psikologdan yardım alıyorum. 28 gün hastanede tedavi gördüm''

''Çok acı çok... Anne konusunda hassas biriydim. Kefeni sarılı annemi mezara indirdim ve onu oraya bıraktığım günden beri ben eski Yılmaz değilim. Güçlü olmaya çalışıyorum ama ‘delirdim galiba’ diyorum. Bazen gülme bazen de ağlama krizleri geliyor. Kendi kendime ‘Anneni orada bırakıp evde nasıl yatabiliyorsun’ diyorum. Allah herkesin başından anne ve babasını eksik etmesin. Ben ailemi helalliğini almış bir insanım." dedi.

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