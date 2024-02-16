Yılmaz Özdil 20 yılda çöken maden gibi kaç madene izin verildiğini açıkladı

Türkiye Erzincan İliç’te Çöpler altın madeninde yaşanan siyanür faciasını konuşuyor. Anagold Madencilik şirkeitne ait madende siyanür ve sülfürit asitlerin olduğu atık dağı resmen çöktü.

10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan aşağı sel gibi aktı. Toprak altında 9 işçi kaldı. Yüzlerce ekiple aranan 9 işçi 4 gündür bulunamadı.

Yaşanan facia gözleri, maden ruhsatlarına ve buralarda yapılan madenciliğin ne kadar kontrollü yapıldığına çevirdi.

Yılmaz Özdil ise konuyla alakalı sosyal medya hesabından gündem olacak bir paylaşım yaptı.

Özdil, 20 yılda çöken maden gibi kaç madene izin verildiğini açıkladı. Paylaşımında 2003 ile 2023 yılları arasına değinen Özdil, 386.000 madene ruhsat verildiğini duyurdu.

Ruhsat verenlere de oy verenlere de tepki gösteren Özdil şunları dedi:

2003’le 2023 arasında böyle kaç madene ruhsat verildi biliyor musunuz… 386.000! Yazıyla, üç yüz seksen altı bin! Ruhsat verenleri de, oy verenleri de tebrik ederim!

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre ise 2008-2023 arasındaki son 15 yılda ruhsat sayısının 386 bine ulaştı.

Gazeteci Özdil bir diğer paylaşımında ise “İlk 24 saat susar, sonra çıkıp “kader” der geçer, iki güne unutulur, format bu.” İfadelerini kullandı.

Öte yandan Erdoğan geçen yıl 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen büyük depremlerle “Kader” ifadesini kullanmıştı.

ERZİNCAN İLİÇ’TE 9 İŞÇİ 4 GÜNDÜR ARANIYOR

Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden faciası resmen göz göre göre geldi. Sabah saatlerinde bir çatlağın anlaşıldığı ve işçilerin tahliye edildiği ortaya çıktı. Ayrıca yıllardır uzmanlar o bölgede siyanür sızıntısı olduğunu söylüyordu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise tahliyenin doğru olduğunu 9 işçinin kontrol yaparken heyelanın meydana geldiğini söyledi.

Yüzlerce personel 4 gündür 9 işçiyi arıyor. Bugün bir sonuç çıkacak mı herkes dört gözle bekliyor.