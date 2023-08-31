Yılmaz Özdil 3 kelimelik paylaşım yaptı ortalığı yıktı geçti

Gazeteci Yılmaz Özdil’in 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.

Yılmaz Özdil 3 kelimelik paylaşım yaptı ortalığı yıktı geçti

Editör: Ayşe Memiş

Dün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 30 Ağustos 1922'de gerçekleştirilen Büyük Taarruz zaferinin 101’nci yıldönümüydü. Tarihi zafer ülke genelinde ulusal bayram olarak kutlandı.

Birçok siyasi isim ve ünlü sosyal medya hesabından 30 Ağustos mesajı paylaştı. Gazeteci Yılmaz Özdil ise Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Özdil Kahraman gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten kısa bir video paylaştı. Videoda Azerice olan Lay Lay türküsü yer alıyor.

Özdil’in paylaşımı ise şöyle:

Mustafa Kemal’in askerleriyiz.

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Özdil’in paylaşımı rekor üstüne rekor kırdı, çok sayıda beğeni aldı.

LAY LAY TÜRKÜSÜ

Hər ötən quş, hər axan çay

Bu gözəl şən anamız vətən

Hər şöhrətim şanım sənsən

Candan ayrı canım sənsən

Nə təmizdir gül nəfəsin

Sən ətirli bir çəmənsən

Sənə deyər lay lay

Hər ötən quş, hər axan çay

Bu gözəl şən anamız vətən

Öte yandan Özdil diğer paylaşımlarında da Bodrum’daki zafer kutlamalarını paylaştı. Özdil paylaşımında şöyle diyor:

An itibarıyla, Bodrum Aktur’da Zafer Bayramı geleneksel fener alayı.

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