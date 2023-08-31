Yılmaz Özdil 3 kelimelik paylaşım yaptı ortalığı yıktı geçti

Editör: Ayşe Memiş
Dün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 30 Ağustos 1922'de gerçekleştirilen Büyük Taarruz zaferinin 101’nci yıldönümüydü. Tarihi zafer ülke genelinde ulusal bayram olarak kutlandı.
Birçok siyasi isim ve ünlü sosyal medya hesabından 30 Ağustos mesajı paylaştı. Gazeteci Yılmaz Özdil ise Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Özdil Kahraman gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten kısa bir video paylaştı. Videoda Azerice olan Lay Lay türküsü yer alıyor.
Özdil’in paylaşımı ise şöyle:
Mustafa Kemal’in askerleriyiz.
Özdil’in paylaşımı rekor üstüne rekor kırdı, çok sayıda beğeni aldı.
LAY LAY TÜRKÜSÜ
Hər ötən quş, hər axan çay
Bu gözəl şən anamız vətən
Hər şöhrətim şanım sənsən
Candan ayrı canım sənsən
Nə təmizdir gül nəfəsin
Sən ətirli bir çəmənsən
Sənə deyər lay lay
Hər ötən quş, hər axan çay
Bu gözəl şən anamız vətən
Öte yandan Özdil diğer paylaşımlarında da Bodrum’daki zafer kutlamalarını paylaştı. Özdil paylaşımında şöyle diyor:
An itibarıyla, Bodrum Aktur’da Zafer Bayramı geleneksel fener alayı.