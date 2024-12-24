Yılmaz Özdil, AKP'yi yerden yere vurdu. "Siyasal dinciliğin tek şartı var" dedi

Gazeteci Yılmaz Özdil, YouTube kanalında Özlem Gürses'in gözaltına alınmasını değerlendirdi. Özdil, iktidarın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) itibarını korumak gibi bir amacı olmadığını sert bir dille eleştirdi.

Özlem Gürses'in gözaltına alınmasıyla ilgili olarak Özdil, "Kiralık sosyal medya trolleri, ağızlarından salya saça saça Özlem Gürses'i hedef gösterdi. TSK'yı aşağıladı ve halka yanıltıcı bilgi yaydı iddiasıyla gözaltına alındı. Kelepçe takıldı ama tutuklanmadı, ev hapsi kararı ile serbest bırakıldı" dedi.

Özdil, AKP iktidarının tutumuna yönelik şu ifadeleri kullandı: "Özlem için TSK'yı aşağıladı diyorlar. Kardeşim siz, 'Türkiye bağırsaklarını temizliyor' demişsiniz. Şimdi hangi hakla bize TSK'yı aşağılamayı öğretiyorsunuz? PKK'yı tanık, TSK'yı sanık yapmış bir zihniyetsiniz siz. Hangi saygıdan bahsediyorsunuz? Kozmik odayı soydurmuş bir zihniyetsiniz siz."

Özdil, iktidarın ordusuna yönelik tutumu hakkında da sert eleştirilerde bulundu: "Kendi ordusunu sizin kadar aşağılayan başka bir kitle var mı? Madalyalı subaylarımız kahrından canına kıyarken 'Mermiye kafa atmış' diye alay edenler, yandaş gazetecileriniz değil miydi? Siz hangi yüzle silahlı kuvvetlere saygıdan bahsediyorsunuz?"

Yılmaz Özdil, iktidarın gerçek niyetini de sorguladı: "Niyetleri Türk ordusunun itibarını korumak değil. Kendi ordularına küfür etmek serbest, Özgür Suriye Ordusuna gelince dokunmayacaksın, dokunan yanar. Türk milletinin uyandırılmasını engellemeye çalışıyorlar."

Özdil'in bu açıklamaları, AKP'nin medya politikaları ve TSK'ya yönelik tutumu konusunda kamuoyunda geniş yankı buldu.