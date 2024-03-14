Yılmaz Özdil Atatürk’ün neden öldüğünü açıkladı. Kahrolacaksınız

Gazeteci Yılmaz Özdil, Youtube kanalından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Yılmaz Özdil’in özellikle de Mehmet Akif Ersoy ve Atatürk hakkındaki açıklamaları dikkat çekti.

Atatürk'le ilgili açıklamasında, "Atatürk'e içki yüzünden siroz oldu derler ağzına içki sürmeyen Mehmet Akif Ersoy'un Atatürk'ten 2 yıl önce aynı sirozdan öldüğünü söylemezler. Bu karşı devrimciler bu kadar şerefsizdir." diyerek tepki gösteren Yılmaz Özdil, "Atatürk'ün siroza yakalanma sebebinin alkol sıtma veya virütik hepatit gibi nedenlerden hangisine bağlı olduğunu söyleyebilmek asla mümkün değil. Bu soru işareti yıllarca tıp dünyasının en çok tartışılan konularından biri oldu parazitoloji ve mikrobiyoloji uzmanları arasında Atatürk'ün şiştozoma şiştozoma türü parazitler yüzünden siroza yakalandı hemen hemen kesin olarak kabul edilmiş bir görüş oldu​​" sözlerini kullandı.

“BU MUZ CUMHURİYETİ DENEYİDİR”

Yılmaz Özdil bir deneyden örnek vererek şu sözleri dile getirdi:

Şimdi bakın lütfen davranış biçimleri üzerine araştırma yapan bilim insanları rastgele üç maymun seçip kafese koymuşlar.

Kafesin tavanına da böyle muz asmışlar muzu gören maymunlar tabii içeride kafeste telleri tırmanıp hemen şeye muzlara uzanmaya çalışınca basmışlar tazikli suyu basmışlar tazyikli suyu böyle nereden geldiğini şaşıran maymunlar paldır güdü yere yuvarlanmış da tazyikli suyla kafa göz dağılmış hepsinde mecburen böyle uslu uslu oturmaya başlamışlar.

Hepsi sırıl sıklam bakmışlar ki bilim insanları bunlar öğrendi ıslak maymunlardan birini çıkarıp kafese onun yerine kuru bir koymuş kuru acemi tabii muzu görür görmez tavanda hemen kapmış hamle yapmış ama tazikli suya bu sefer hiç gerek kalmamış ıslak maymunlar kuru maymunun ayağına yapışmış hemen çekmişler aşağı vermişler yumruğu başımızı belaya sokacaksın böylece o da öğrenmiş göz ucuyla muza baka baka oturmuşlar.

Uslu uslu ikisi böyle sırıl sıklam yaş biri kukuru sonra ıslak maymunlardan birini daha çıkarıp yeni bir kuru koymuşlar kafese bu sefer ıslak olanı tazyikli su korkusuyla kıdemli kuru olanı kanın böyle diye girişmişlerdir oturmuşlar.

Uslu uslu biri sırıl sıklam ikisi kupkuru ardından son ıslak maymunu dışarı çıkarıp ün kuru maymunu ittirmesi böyle garibim son kuru muzu kapmaya teşebbüs edince bin pişman olmuşlar.

Esaslı sopa yemiş öbür kuru maymunlar netice neden dövdüğünü bilmeyen iki kuru maymunla Neden dayak yediğini bilmeyen bir kuru elde edilmiş tavandaki muza böyle bakmamak için kafalarını böyle öne eğmiş oturmuşlar uslu uslu öğrenilmiş çaresizliktir. Bu muz Cumhuriyeti deneydir ortaklıkla ahmaklık birbirine karışınca illa kurunun yanında Yaşın yanmadığını yaşın yanında kurunun da yandığı kanıtlar korkma diye başlayan İstiklal Marşımız İşte budur korkma diye başlamasının sebebi budur.”

“KORKARSAN BULAŞICIDIR”

“Korkarsan bulaşıcıdır korkaklıkla ahmaklık birbirine karışır.” diyen Özdil, şu sözleri dikkat çekti:

"Toplumun her kesimine sirayet eder. Eğer İstiklal marşımızı böyle armut gibi ezbere okuyorsan anlamını içselleştiren özü budur korkmayacaksın korkarsan İstiklal Marşımızın gerisini okumanın manası yoktur yaşın yanında kuru dayanarak yanında yaş dayanır. Korkarsa 10 kıtadır 41 dizedir İstiklal Marşımız ilk iki kıtasını marş olarak okuruz ama aslında bir tek kelimedir. Korkma korkmayacaksın yoksa hikayedir."

“ATATÜRK ŞİŞTOZOMA ŞİŞTOZOMA TÜRÜ PARAZİTLER YÜZÜNDEN SİROZA YAKALANDI”

Sözlerini Mehmet Akif ve Atatürk’e getiren Yılmaz Özdil şu ifadelerle açıklamasını bitirdi:

“Mehmet Akif Ersoy’a gelince Bakın bu anma günlerinde yıl dönemim İstiklal Marşı'mızın yıl dönümlerinde Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ile ilgili her şeyi anlatırlar böyle bir sürü Hamaset falan şunu asla anlatmadı.

Mehmet Akif Ersoy sirozdan vefat etti. Evet hayatı boyunca asla alkol kullanmadı ama Mustafa Kemal'den 2 yıl önce tıpkı Mustafa Kemal gibi sirozdan rahmetli oldu çünkü Kahire'de siroza yakalanmış hava değişiminin böyle iyi geleceği düşüncesiyle Lübnan'a falan gitmişti. Ama olmadı tedavi için İstanbul'a geldi maalesef tedavi de çağrı olmadı. Çünkü o dönem doğru bunun tedavisi yok İstanbul'da sirozdan vefat etti.

Mehmet Akif Ersoy Aslında veteriner hekim tıp eğitimi almıştı hastalığının siroz olduğunu biliyordu ama dedim ya maalesef o tarihte çare yoktu bakın. Bunu asla anlatmazlar Atatürk'e içki yüzünden siroz oldu derler ağzına içki sürmeyen Mehmet Akif Ersoy'un Atatürk'ten 2 yıl önce aynı sirozdan öldüğünü söylemezler.

Bu karşı devrimciler bu kadar şerefsizdir. Halbuki Atatürk'ün ve Mehmet Akif Ersoy'un rahmetli oldukları dönemde karaciğer biyopsisi yapılamıyordu. Ölüm sonrası otopsi de yoktu.

Dolayısıyla Atatürk'ün siroza yakalanma sebebinin alkol sıtma veya virütik hepatit gibi nedenlerden hangisine bağlı olduğunu söyleyebilmek asla mümkün değil.

Bu soru işareti yıllarca tıp dünyasının en çok tartışılan konularından biri oldu parazitoloji ve mikrobiyoloji uzmanları arasında Atatürk'ün şiştozoma şiştozoma türü parazitler yüzünden siroza yakalandı hemen hemen kesin olarak kabul edilmiş bir görüş oldu.

Atatürk'ün bu paraziti çok çok büyük olasılıkla İskenderiye'de veya Trablus'tayken kapmış olabileceği düşünülüyor niye böyle düşünülüyor.

Çünkü o tarihlerde parazitler o ilkel coğrafyada son derece yaygın şekilde görülüyordu bilimsel istatistiklerin gerçeği bu tıpkı Mustafa Kemal Atatürk gibi Mehmet Akif Ersoy da büyük ihtimalle aynı coğrafyada Kahire'deyken bu paraziti kapmıştı.

Atatürk’ün içki yüzünden siroz olduğunu söyleyenler Atatürk'ün Libya'da Mısır'da olduğu dönemlerde siroz hastalığının Kuzey Afrika'da ne kadar yaygın olduğunu asla söylemezdi.

1930'lu yıllarda Türkiye'de sirozun ne kadar yaygın olduğunu asla söylemezler ya bugün bile 2024 yılında bile bırakın böyle içkiyi miçkiyi alkolü falan ya 2 yaşındaki 3 yaşındaki bebelerin bile siroza bahsetmezler Atatürk Atatürk'ün ve siroza yakalandığı kesinleşince Avrupa'nın en ünlü karaciğer uzmanı Profesör Fissinger Türkiye'ye getirilmişti.

Kendisi de muayene etti aynı teşhisi koydu içkiden mi acaba diye sordular ne dedi biliyor musunuz o günlere şahit olanların hepsinin anılarında kitap haline getirilen bütün anılarda yazıyor.

Profesör hayır dedi benim Fas'tan Tunus'tan Cezayir'den gelen hastalarım var hepsi siroz ve hiçbiri ömürlerinde ağızlarına içki koymamışlar.

Tunus Cezayir bu yaygın Sirozun Kuzey Afrika kaynaklı olduğunu kabul etmek lazım dedi. Profesör karşı devrimciler bundan asla bahsetmedim Akif Ersoy’u anlat dediniz.

İşte budur namazında niyazında bir insan olan Mehmet Akif Ersoy'un sirozdan ölmesi İstiklal marşımızı kutlarken bile Atatürk'ten bahsetmek istemeyen karşı devrimcilerin ne kadar kötü insanlar olduğunun kanıtıdır.

7 Kasım 1938 bakın Atatürk'ün son nefesini vermesine 3 gün kalmış yemek yiyemiyorsak kaşıkla verilen böyle elma suyuyla sütle beslenen bitkinlikten yarı uyur uyanıktı o vaziyetteydi o vaziyetteyken ya ömründe ilk defa canı Engine açık mevsim kış İstanbul'da bulmak mümkün değil.

Hatay'a telgraf çektiler hemen gönderildi ama yetişemedi maalesef yemek kısmet oldu Mart ayındayız enginar mevsimi başlıyor ay sonundan itibaren kendini göstermeye başlar iyice Engin Ar alın Kardeşim hem karaciğere iyidir hem Atatürk'ü rahmetle anarsın bin Yaşa Mustafa Kemal Bugünlük bu kadar.”