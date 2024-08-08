Yılmaz Özdil atış poligonlarının Suriyelilerle dolu olduğunu açıkladı

Gazeteci Yılmaz Özdil YouTube kanalında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Suriyelilerle ilgili konuşan Özdil atış poligonlarının Suriyelilerle dolu olduğunu söylüyor.

Önce Türkiye’de kayıtlı Suriyeli sayısından bahseden Özdil “Türkiye'de kayıtlı bulunan 729. 000 Suriyelinin beyan ettikleri adreslerde bulunmadığı ortaya çıktı . 729. 000 Suriyelinin kayıp, nerede oldukları bilinmiyor. Resmi kayıtlı olanların bile nerede olduğunu bilmiyorsunuz kayıtlı olmayanların kaç milyon kişi olduğunu nasıl bileceksiniz ya siz kayıtlı olanların bile dört tanesinden birini kaybetmişsiniz” diyerek tepki gösterdi.

“POLİGONLAR SURİYELİ DOLU"

İstanbul'daki atış poligonlarının Suriyelilerle dolduğunu belirten Özdil “Ben atış poligonların giderim atış yaparım. Atış poligonları tıklım tıklım Suriye ile dolu, işini düzgün yapan işletmeleri elbette tenzih ederim Ama özellikle Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı ilçelerdeki Atış poligonları Suriyeli Dolu ateşli silahların onay makamı mesela olan yani kimin silah ruhsatı alabileceğine kimin silah taşıyabileceğini karar veren İstanbul Valiliği mesela bu atış poligonlarında doluşan Suriyelilerin gerçek Kimlik bilgilerini kontrol ediyor mu ya müşteri getiren taksilere komisyon veren poligonlar var taksiciler bile biliyor kimlerin geldiğini bunların ikamet K adresi kontrol ediliyor mu? “şeklinde konuştu.

“MERMİLERİN PARASINI NEREDEN BULUYORLAR”

Devamında ise Özdil “Gariban denilen mazlum denilen kaçak Suriyelilerin ya o poligonlarda cayır cayır yaktıkları mermilerin parasını nereden buluyorlar. Ya bunları nereden ödedikleri takip ediliyor mu? Kendi ülkesinde savaş var diye kaçan Suriyeliler ya kaçtıkları ülkede niye atış talimi yapar ya biri bana bunu izah edebilir mi kimse merak etmiyor mu bunu ya adam savaş var Benim ülkemde, kaçmış bizim ülkemize gelmiş atış talimi yapıyor” diyerek ateş püskürdü.

“SURİYELİLER MOSSAD'IN ELEMANLARI OLABİLİR Mİ?“

Kayıp 729 bin Suriyelinin içinde Suriye istihbaratının elemanları olabileceğini aktaran Özdil “Suriyeli gibi giren Suriyeli maskesiyle dolaşan MOSSAD'ın elemanları olabilir mi Suriyeli gibi giren İran istihbaratının elemanları olabilir mi olmadığını kimse iddia edebilir mi Sen 729. 000 Suriyelinin nerede olduğunu bile bilmiyorsun Bunların aslında kim olduğunu nereden bileceksin bu kayıp olanların bazı mesela Suriyeli gibi girerek şehirlerimizde Suriyeli gibi çalışan dükkan açan esnaflık yapan PKK'lılar olamaz mı. Mesela kaçak Afganların arasına karışarak İran'dan yürüye yürüye giren Türkiye bir kadın PKK'lı Konya'da yakalandı yakalanmadı mı Afganlı gibi girmiş kadın bu Kaçak ve kayıp Suriyeliler arasında kaç PKK'lı olduğunu bilebilir miyiz” şeklinde konuştu.

“729. 000 SURİYELİYİ KAYBETMİŞSİNİZ”

Türkiye'de en az 8 milyon Suriyeli olduğunu vurgulayan Özdil sokaklarda her yerde kaçak Suriyelinin olduğunu aktararak “Siz hala 3 milyon filan diyorsunuz miting meydanlarında bas bas bağırarak ne diyor aslın liderimiz devlet yönetmek ciddi iştir diyor iki koyun güdemez bunlar bunlara iki koyun verin kaybedip gelirler diyor ya 729. 000 Suriyeliyi kaybetmişsiniz birader iki koyunu nasıl güdeceksin” ifadelerini kullandı.

Sayının büyüklüğüne değinen Özdil “Edirne ile Isparta'nın ikisinin birden toplamı kadar insan kayıp demek, Rize'nin Sinop'un Artvin'in üçünün birden kadar insan ortada yok demek ya, İstanbul mesela Ümraniye komple kayıp demek ,Üsküdar'dan 200.000 fazla insan komple ortada yok demek ya iki tane Kadıköy kadar insan buhar oldu demek “ şeklinde konuştu.

FATİH ERGİN GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Öte yandan gazeteci Fatih Ergin, geçtiğimiz aylarda Suriyelilerin silahlandığını hem de silahların ruhsatlı olduğunu iddia etmişti.

Ergin sosyal medya hesabından yapığı paylaşımda “ SURİYELİLER SİLAHLANIYOR! HEM DE RUHSATLI! Vatandaşlık verilen Suriyelilerin yivli ve yivsiz tüfek ruhsatı için yoğun başvuruda bulunduğunu, özellikle Mersin'deki adliyelerde ruhsat almak isteyen Suriyeli yoğunluğu yaşandığı bilgisine ulaştım. Mersin, Arap ırkçısı Suriyeli 515 çetesinin de özel hedefinde olan bir yer! Bu konuda detaylı bir yazı hazırlıyorum. Şimdilik diyeceğim şu; milli güvenlik tehdidi olan Suriyelilere hangi akla hizmetle uzun namlulu silah ruhsatı veriyorsunuz? Suriyelilere verilen silahların namlularını emperyalizmin bu ülkenin insanlarına döndürme ihtimali mi hiç mi aklınıza gelmiyor?” ifadelerini kullanmıştı.