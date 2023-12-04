Yılmaz Özdil CHP için 'seçim kazanma' formülünü verdi

Yılmaz Özdil CHP'nin seçim kazanması için gereken formülü, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, hatırlatarak açıkladı. Özdil, paylaşımında İYİ Parti için dikkat çeken ifadeler kullandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yılmaz Özdil CHP için 'seçim kazanma' formülünü verdi

Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil, İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu'ndan (GİK) çıkan karar sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İYİ PARTİ YEREL SEÇİMLERE TEK BAŞINA GİRECEK

İYİ Parti GİK, 2024 Yerel Seçimleri için CHP'den gelen 'iş birliği' önerisini oy çoğunluğu ile reddederek, seçimlere tek başına girme kararını sürdürmüştü.

ÖZDİL'DEN İYİ PARTİ PAYLAŞIMLARINA TEPKİ

İYİ Parti'nin bu kararının ardından kimi sosyal medya hesaplarından İYİ Parti'ye dönük olumsuz haber ve paylaşımlar yapılmasına, Yılmaz Özdil'den tepki geldi.

Özdil, İYİ Parti'ye küfretmenin "Sözde muhalif medya açısından kolay ve konforlu" olduğunu belirtirken, İYİ Parti'ye küfretmek seçimlerde başarı getirseydi, "Geçen seçim açık ara kazanılırdı" ifadesini kullandı.

"CHP SEÇİM KAZANMAK İÇİN ÖNCE İYİ PARTİ'Yİ KAZANMALI"

Özdil, son olarak da CHP'nin seçim kazanması için önce İYİ Parti'yi kazanması gerektiğinin farkına varmasının elzem olduğunu dile getirdi.

Yılmaz Özdil'in sosyal medya hesabı X(Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımın tamamı şu şekilde:

"İyi Parti’ye küfretmek, sözde muhalif medya açısından kolay ve konforlu… Ama İyi Parti’ye küfrederek başarılı olunsaydı, geçen seçim açık ara kazanılırdı. Chp’nin seçimi kazanması için önce İyi Parti’yi kazanmak gerektiğinin idrak edilmesi gerekiyor"

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