Yılmaz Özdil emekliye verilecek 'ek zammı' açıkladı. Eep karanlık eeep karanlık

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamu bankalarında promosyon ödemelerinin 8 ila 12 bin TL arasına çıkarıldığını açıklamasını sonrasında bankalarda zamlı promosyonlar için başvuru süreci 2 gün önce (25 Mart) başladı.

Bakan Işıkhan'ın da 2024 yılını "Emekliler Yılı" ilan edip verilecek promosyonun iktidar tarafından "Müjde!" denilerek duyurulmasına usta gazeteci Yılmaz Özdil, YouTube kanalında paylaştığı video ile tepki gösterdi.

Bütün yandaş medyanın "Emekliye müjde!" diye servis ettiği olayı "Dünya siyaset tarihi böyle komedi görmedi" diye yorumlayan Özdil, "Emekliye maaş promosyonu veren kim? Bankalar. Peki müjdeyi veren kim? Asrın liderimiz.. Ya parayı başkası veriyor, müjdeyi asrın liderimiz veriyor. Dünya siyaset tarihi böyle bir komedi görmedi." dedi.

"DEVLETİN KASASI TAM TAKIR. EMEKLİYE VERİLEBİLECEK TEK KURUŞ YOK"

“Asrın liderimizin bu böyle fıkra gibi müjdesi gösteriyor ki hükümetin kasası gerçekten bitmiş vaziyette. Devlet tam takır kardeşim. Emekliye verebilecekleri tek konuş bile yok. Bu seçimden sonra 4 yılda seçim yok. Emeklilerin ne hale geleceğini varın siz düşünün yani.” dedi.

Eskiden televizyonlarda yayınlanan evlilik programlarına değinen ve oradaki emekli erkeklerin karşısındaki eş adaylarına ‘Emekli maaşım var’ havası attığını ama artık atılamayacağını şu sözlerle ifade etti:

"ARTIK EMEKLİ MAAŞIYLA YARIM KİLO KIYMA ALAMIYORLAR"

Ben bayılırım izdivaç programlarını izlemeye. Bu erkek emekliler, dul emekli erkekler en gözle damat adayları. Müstakbel eş adaylarını falan etkilemek için öyle söylerlerdi. ‘Emekli maaşım var’ filan diye böyle hava yaparlardı. Hayırlı bir kısmet bulmak için, evlenmek için ekrana çıkan ablaların da bismillah ilk sorusu bu olurdu. Emekli maaşınız var mı? Şimdi ya o izdivaç programların gözde damat adayı olan emekli abiler yani evlenmeyi filan boşver o maaşla yarım kilo kıymayı alamıyorlar. Artık dul ablalar ne yapsın Bu emekli dul abileri. Türkiye şu anda izdivaç programı yapılamaz hale geldi AKP yüzünden. Emekli abi ekrana çıkacak müstakbel hanımefendiye böyle rüzgar yapacak ‘Emekli maaşım var’ diye. Ya o abla demez ‘Hadi yürü.’ İşte emeklinin hali.