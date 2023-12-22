Yılmaz Özdil Halil Konakçı hakkında bir twit attı ortalık ayağa kalktı!

Kaynak: Haber Merkezi
Yılmaz Özdil Halil Konakçı hakkında bir twit attı ortalık ayağa kalktı!
Gazeteci Yılmaz Özdil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iktidara yakınlığı ve Atatürk düşmanlığıyla bilinen imam Halil Konakçı’yı mizahi bir dille hedef aldı.

Gazeteci Yılmaz Özdil akşam saatlerinde sosyal medya hesabından, internet üzerinden vaaz yayınları yapan ve açıklamalarıyla gündem olan imam Halil Konakçı hakkında ilginç bir paylaşım yaptı.

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Özdil’in yılbaşı ağacı üzerinden imam Halil Konakçı’ya hitap ettiği paylaşımı şöyle:

“Yılbaşı ağacından üretilen çam balı helal midir, twitter fenomeni Halil Konakçı açıklıyor, azz sonra :))”

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OKULLARDA DİYANET GÖREVLİSİ İSTEMİŞTİ

Laiklik ve karma eğitim karşıtlığını saklamayan Halil Konakçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Öğrencileri eğitmek için okullara hemşire, doktor, polis, AFAD uzmanı hatta itfaiye eri dahi görevlendirildiğini fakat çocuklara dinini öğretmek için okullara diyanet görevlisi bir hoca görevlendirilmediğini söyleyerek serzenişte bulunmuştu.

“ÇOÇUKLAR HEYKEL VE RESİMLERİN ÖNÜNDE SECDE ETTİRİLİYOR” DEMİŞTİ

İnternet üzerinden vaaz yayınları yapan imam Halil Konakçı, birçok kez iktidar yanlılığı sergilemiş ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef almıştı.

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Atatürk düşmanı Konakçı, “Okullarda resmi törenlerde çoçukların heykel ve resimlerin önünde secde ettirilmesine karşı değiller ama vatanımızda yaşamış İslam’a hizmet etmiş değerleri kıyafetleri ile anılmasına ve anlatılmasına karşı çıkıyorlar” ifadelerini kullanarak Mustafa Kemal Atatürk’e saldırmıştı.

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