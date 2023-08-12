Yılmaz Özdil Halil Konakçı için tek bir cümlelik twit attı. Ortalığı alt üst etti

Yılmaz Özdil, Atatürk düşmanı Halil Konakçı’nın skandal ifadelerinden sonra dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Özdil’in paylaşımına sosyal medya kullanıcıları destek verdi.

Yılmaz Özdil Halil Konakçı için tek bir cümlelik twit attı. Ortalığı alt üst etti

Editör: Ersoy Özdem

Cumhuriyet ve laiklik karşıtı açıklamalarıyla tepki çeken imam Halil Konakçı’nın bir vaazında ‘’Hatay Fransa’da kalsaydı’’ derken Hatay hakkında skandal ifadeler kullanmasına tepkiler devam ediyor.

Gazeteci Yılmaz Özdil de Halil Konakçı’ya sosyal medya hesabından yüklendi.

Özdil, “Disney, Halil konakçı dizisi çeksin, Halil Konakçı’yı Mickey Mouse canlandırsın.” Sözleriyle Konakçı’yı tiye aldı.

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HALİL KONAKÇI’NIN SKANDAL KONUŞMASI

Cumhuriyeti ve laikliği açıkça hedef almasıyla gündeme gelen ve tepki çeken Halil Konakçı, tepki çekecek açıklamalarına her gün bir yenisini eklemeye devam ediyor.

Daha önce polis korumasıyla gezdiği ve Diyanet kadrosuna alındığı ortaya çıkan Konakçı, konuşmasında Hatay’ı Arap ve Kürt yurdu ilan ederken, Hatay Fransa’da kalsaydı dedi.

''HATAY FRANSA'DA KALSAYDI...''

Konakçı tepki çeken konuşmasında, ‘‘Hatay’ın çoğunluğu Arap’tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. O zaman da öyleydi. 1938’e kadar Fransız işgalindeydi. Sınırın içinde mi kalsın dışında mı kalsın tartışmaları vardı. Ezan yasağı 1932’de geldi. Fransızlar, ezanı Hatay’daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde, köylerinde ezan ‘Allahü ekber’ diye okundu 1938’e kadar. 1938’de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız’ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar’’ ifadelerini kullandı.

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