Yılmaz Özdil Sarıgül kasediyle asıl hedefin kim olduğunu açıkladı

Siyaset dünyasında son günlerde dikkat çeken bir gelişmeyle sosyal medya adeta çalkalandı. Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e ait olduğu iddia edilen çirkin görüntüler yayınlanmaya başlandı.

Sarıgül söz konusu videoların ardından defalarca açıklama yapıp bu görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını, bu görüntülerin montaj, tehdit ve şantaj ürünü olduğunu ifade etti.

Son olarak ise, “50 yıllık siyasi hayatımda çok engellerle çok zorluklar karşılaştım ama böylesi bir kahpelikle böyle bir aşağılık olayla karşılaşmadım" dedi.

YILMAZ ÖZDİL KASET HAKKINDA KONUŞTU

Usta gazeteci Yılmaz Özdil, Sarıgül için yeni bir video yayınladı. Asıl hedefin CHP olduğunu belirten Özdil, videosuna “Rahmetli Deniz Baykal’a kurulan kaset kumpasın 2010 yılından itibaren Türkiye’yi ne hale getirdiğini hepimiz gördük, yaşadık” diyerek sözlerine başladı.

“Siyaseti, ana muhalefeti, Cumhuriyet Halk Partisi'ni o kasetle dizayn ettiler. Cumhuriyet Halk Partisi'ni dizayn ederek, iktidar kurgusunu korudular. Siyaseti dizay ettiler. Sonra hatırlarsınız aynı belaltı vuruşu benzer kumpas kasetleri ile MHP’ye yapmışlardı. Türkiye'nin böyle en sert muhalefet yapan partisiydi MHP, o kasetlerden itibaren ne hale geldiğini hepimiz gördük.” dedi.

"ASIL HEDEF CHP"

Şimdi benzer bir “tezgahın” sahneye konulduğunu ifade eden Özdil, “Bu kaynağı belirsiz belaltı kasetin öncelikli hedefi elbette Mustafa Sarıgül ama aslında hedefin yine CHP olduğu gayet açık.

Bu kaset ile birlikte yeniden teee 2010 yılındaki kumpas kasedine dönülecek” dedi.