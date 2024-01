Yılmaz Özdil seçildiği günden itibaren Ekrem İmamoğlu'na atılan iftiraları açıkladı

Her gün gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Yılmaz Özdil, bugün de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçildiği günden itibaren üzerine atılan iftiraları sıraladı. İstanbul için İmamoğlu’nun şahane işler yaptığını, metrodan halk ekmeğe, kültür sanattan yeşil alanlara kadar birçok işte faaliyet gösterdiğini; bunu yaparken de nereye ne harcandığını kuruşu kuruşuna açıkladığını söyledi.

“KİMSEYİ AYIRMADI”

AKP döneminde görülmeyen bir “şeffaf yönetim” anlayışıyla İstanbul’un yönetildiğini belirten Özdil “İstanbul'da yaşayan bir yurttaş olarak söylüyorum gönül rahatlığıyla, hepimiz şahidiz, aksini söyleyen yalan söyler. Hiç kimseyi, hiç bir ilçeyi, hiçbir muhiti, 'şu partiye oy veriyor' diye ayırmadı. Ekrem İmamoğlu’nun neler yaptığını sürekli haber yapmalıyız. Topluma bunları unutturmamalıyız.” dedi

İMAMOĞLUNA ATILAN İFTİRALARI SIRALADI

Aynı şekilde Ekrem İmamoğlu’nun neler yaptıklarının yanında, Ekrem İmamoğlu'na neler yapıldığının da unutulmaması gerektiğine değinen Yılmaz Özdil, İmamoğlu’na atılan iftiraları şöyle sıraladı:

“Seçildiği gün akla, mantığa, hukuka, demokrasiye aykırı bir bahane uydurdular. Aynı sandığa aynı zarf içine atılan dört oydan üçüne geçerli, birine sahte dediler. Seçimi iptal ettiler. Yani elinizde 20 liralık banknot var mesela, bu banknotun 5 lirası sahte dediler. Dünya hukuk tarihi böyle bir rezalet görmedi ama başaramadılar. Başaramayınca iftira atmaya, halk arasındaki tabirle b*k atmaya başladılar.

Sırf Trabzon doğumlu olduğu için ‘Pontuslu’ dediler ya.

Küfür etmediği halde ‘valiye küfretti’ dediler.

Televizyondaki konuşmasını montajladılar. Söylemediği halde ‘Gelin Türkiye’yi PKK ile birlikte yönetelim’ diye çağrı yaptı dediler.

Melih Gökçek'in attığı tweeti sanki Ekrem İmamoğlu atmış gibi gösterdiler ya. Fetullah Gülen'e ‘FETÖ’ diyemezsin özür dile diye tweet attılar sonra da ‘Bu kadar FETÖseverlik nereden geliyor?’ dediler Melih Gökçek’in tweetini Ekrem İmamoğlu atmış gibi gösterip bunu söylediler ya. Bu kadar utanmazlar.

Yasalarımızda var olmayan suçu icat etmeye çalıştılar, Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde yürürken ellerini arkadan bağladı, ‘türbeye saygısızlık yaptı’ dediler ve soruşturma açmaya kalktılar.

Üreticiden alıp vatandaşa ücretsiz limon dağıttı. Sahte röportajlar kurguladılar ‘CHP yandaşı stokçudan aldı’ diye yalan haber yaptılar.

MAKAM ARACINA 'FG' MONTAJI YAPIP 'İŞTE FETULLAH GÜLEN SEVGİSİ' DEDİLER

Makam aracının fotoğrafına sahte plaka montajladılar. İşte Fehullah Gülen sevgisinin kanıtı dediler. ‘FG’ plakalı makam aracı kullanıyor dediler.

Sayfiyede çekilmiş tişörtlü fotoğrafına kolye montajladılar, haç şeklinde kolye takıyor dediler.

Açık olduğu halde ‘metrobüs durağındaki mescidi kapattı’ dediler.

Sahte Mason belgesi ürettiler, ‘Mason Üstadı’ dediler ya. Millete geri zekalı muamelesi yaptılar. İmamoğlu yüzünden Marmara Denizi'nde müsilaj oldu dediler ya.

Sırf Ekrem imamoğlu'nu karalamak için Boji’ye bile kumpas kurdular ya. Boji malum yani bakımı beslenmesi falan İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üstlenilen özgür ruhlu sokak köpeği. Şehri metroyla böyle kafasına göre dolaşıyor, tasmasında mikroçip var. An be an takip ediliyor hangi duraklarda gezdiği nerede olduğu tespit ediliyor. Dünya basını tarafından böyle bol bol haberlere konu yapılan bir sokak köpeği. Maskotu haline gelmiş İstanbul'un. Hem sempatik hem bedava tanıtımı oluyor şehrin. Bu Boji’ye bile kumpas kurdular.

(Sokak köpeği Boji)

Sosyal medyada önce haber yaptılar, ‘Ekrem'in kadrolu köpeği Boji tramvaya pisledi’ dediler, fotoğraf yaydılar. ‘İşte Ekrem İmamoğlu zihniyeti, toplu taşıma araçlarını bu hale getirdi’ falan dediler.

Bunları demeye kalmadı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Herifin biri cebinden köpek dışkısı çıkarıyor, böyle koltuğun üzerine bırakıyor ya. Hem mecazi anlamda hem gerçek anlamda b*k atarken suçüstü yakalandılar. ‘Akım’ derken ‘b*kum’ derken yakalandılar.

“EKREM İMAMOĞLU’NU YENEBİLMEK İÇİN BULABİLDİKLERİ TEK YÖNTEM YALAN HABER“

Bunları asla unutmamak unutturmamak gerek. Türk siyasi tarihinde Ekrem İmamoğlu kadar iftiraya karalamaya maruz bırakılmış bir başka belediye başkanı yok. Sayın muhalif medyamızın ‘kazandık, işi bitirdik’ falan diye havai fişekler fırlatmak yerine; milleti ‘rahat kazanırız’ diye rehavete sürüklemek yerine bu hayati konuya odaklaması lazım. Hiçbir gerçek haber yalan haberden daha hızlı yayılamaz. Yalan haberin gücü asla küçümsenmemelidir. Ekrem İmamoğlu’nun ekibi mutlaka gerekli pozisyonu almıştır ama ben eminim özellikle sosyal medyada saniyesi saniyesine mücadele edecek ekiplerin hazır tutulması gerekir. Çünkü 2019'dan beri yaşıyoruz, görüyoruz. Ekrem İmamoğlu’nu yenebilmek için bulabildikleri tek yöntem yalan haber. Özellikle medyada çok hazırlıklı olmak, her daim tetikte olmak gerek.