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Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı

Sözcü'yle yaşadığı ayrılık sonrası sosyal medya paylaşımlarını azaltan Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Zübük filmiyle ilgili yaptığı paylaşım sonrası herkes onu konuşma başladı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 18:51
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Yılmaz Özdil Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı

Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı
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Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil sosyal medyada Aziz Nesin'in aynı adlı romanından uyarlanan, Kemal Sunal'ın müthiş filmi Zübük'le ilgili bir paylaşım yaptı, sosyal medya bu paylaşımı konuşmaya başladı.

Sözcü TV'den ve Sözcü gazetesinden ayrıldıktan sonra sosyal medya paylaşımlarını bir hayli azaltan Özdil'in tekrar paylaşım yapması dikkat çekti.

ZÜBÜK GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

Özdil, "Zübüklerin aday olması serbestken, Zübük'ün yayınlanması niye yasak?" sorusunu sorarak, Zübük filminin kapağını paylaştı.

Zübük filmi, siyaset camiasına getirdiği sert eleştiriler nedeniyle uzun süredir Türk televizyonlarında yayınlanmıyor.

YILMAZ ÖZDİL KİMİ KAST ETTİ?

Özdil'in bu paylaşımı ise sosyal medyada çok konuşuldu. Yılmaz Özdil'in yaptığı paylaşımda aday olarak kimi kast ettiği merak konusu oldu.

ZÜBÜK FİLMİ NEYİ ANLATIYOR?

Zübük Aziz Nesin'in aynı adlı romanından sinemaya uyarlanmış; yönetmenliğini Kartal Tibet'in, senaristliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı 1980 yapımı filmdir.

Film, Türk siyasi yapısındaki çarpık karakterleri hicveder. Zübük, Zeybek sözcüğünden ses benzeşimiyle Aziz Nesin tarafından oluşturulmuş bir sözcüktür.

Milletvekili İbrahim Zübükzade (Kemal Sunal) mesleğinden ihraç edilmiş bir siyasetçidir. Sözünde durmayan, ahlaksız bir adamdır. Gazeteci Yaşar (Metin Serezli) gazetede yayınlamak istediği yazı dizisi için Zübükzade’nin yaşam öyküsünü öğrenmek ister. Gittiği köyü Gülören’de karşılaştığı köylüleri Zübükzade’yi nefretle anarlar. Yaşar’ın köylüden aldığı bilgiye göre Zübük iş hayatına bir dairede kâtip olarak başlamış, kısa sürede aldığı rüşvetlerle zengin olup çıkmıştır.

Foyası ortaya çıkınca kovulan Zübük, Destek Partisi’ne girip yağcılıkla ocak başkanlığına yükselir. Girdiği her yere de rüşveti bulaştırır. Muhalefet partisinden olan Kadir Ağa’nın (Kadir Savun) kızı Yektane’yi (Nevra Serezli) evlenme vaadiyle kandırıp birlikte olur. Ama çetin ceviz Yektane, silah zoruyla Zübük’ü nikâh masasına oturtur. Uyanık Zübük, partili partisiz herkesi öylesine birbirine düşürür ki, sonunda halk onun belediye reisi olması için neredeyse yalvarır. Aklı sürekli şeytanlığa çalıştığı için kendisine kurulan komploları da birer ikişer savuşturan Zübük, kendini milletvekili seçtirir.

Tüm bu anlatılanlara çok şaşıran kurt gazeteci Yaşar, Zübük’le yüz yüze konuşmaya gider. Zübük, tüm yüzsüzlüğü ile, köylüyü, kasabalıyı, giderek tüm halkı kötüleyip, kendisinin ne denli dürüst ve vatansever bir politikacı olduğunu öyle bir anlatır ki; Yaşar Zübük’e neredeyse acımaya başlar. Ama giderayak Zübük’ün kendisine de oynadığı bir oyun aklını başına getirir. Çirkin politikacıların elinde çaresiz kalan halkın her zaman haklı olduğunu anlar.

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