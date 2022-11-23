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Yılmaz Özdil'den "Nah alırsın" diyen Hulusi Akar açıklaması

Gazeteci Yılmaz Özdil, İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray’a “Nah alırsın” diyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar için “Ne kadar haklı olduğum bir kez daha kanıtlandı” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 10:37
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Yılmaz Özdil'den İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray'a Nah alırsın diyen Hulusi Akar açıklaması

Yılmaz Özdil'den ''Nah alırsın'' diyen Hulusi Akar açıklaması
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İYİ Partili Aytun Çıray’ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a sorduğu “O ödülü niye aldınız?” sorusuna “Nah alırsın böyle oy” cevabı gündeme oturdu.

“Hulusi Akar ile gezmeye gitmem” dediği için 5 ay hapis cezası alan Yılmaz Özdil de “Nah alırsın” sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yılmaz Özdil, “Devlette liyakat önemlidir, seviye ister, ben mesela bu Hulusi efendiyle gezmeye bile gitmem” dediğim için hapis cezası aldım… Ne kadar haklı olduğum bir kez daha kanıtlandı” diyerek Bakan Akar’ın sözlerine tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU

Milli Savunma Bakanlığı bütçe görüşmelerinde İYİ Partili Aytun Çıray, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a, Türk askerinin başına çuval geçiren ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Raymond Odierno’dan liyakat madalyası almasını gündeme getirdi ve “O ödülü niye aldınız?” diye sordu.

Akar “Bir tek ben mi aldım, almayan yok” diye savunma yaptı. Akar, Çıray’ın “Bu ödülü reddetseydiniz sonuçları ne olurdu? Genelkurmay Başkanı olmanızın önünü keserler miydi?” sözlerine Akar, sinirlendi, masaya vurarak “Karşına kamerayı koy, şov yapmak için. Biraz sonra bunları yayınlayacaksın, oy alacaksın. Nah alırsın böyle oy. Bozulmuşsun.” dedi.

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