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  • Yılmaz Özdil'den Lozan Antlaşması için noterli uyarı. Okuyan herkes kahkahayı bastı

Yılmaz Özdil'den Lozan Antlaşması için noterli uyarı. Okuyan herkes kahkahayı bastı

İsviçre’nin Lozan şehrinde 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan dönemin Türkçesi ile ‘Lozan Sulh Muâhedenâmesi’ Lozan Antlaşması 2023 yılına girilmesiyle yeniden gündem oldu.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 19:04
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Yılmaz Özdil'den Lozan Antlaşması için noterli uyarı

Yılmaz Özdil'den Lozan Antlaşması için noterli uyarı. Okuyan herkes kahkahayı bastı
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Lozan Antlaşması’nı gündeme taşıyan ise anlaşmada var olduğu iddia edilen gizli maddeler.

Kaynağı bilinmese de toplumun büyük bir kesiminde kabul gören ama gerçeği yansıtmayan bu iddiaya göre; Türkiye’nin anlaşmadaki gizli maddeler nedeniyle topraklarında bulunan bor, petrol, altın gibi değerli madenleri çıkarması 100 yıl boyunca yasak.

2023’e girilmesiyle bu maddelerin geçerliliğini yitireceği ve çıkarılacak madenlerle ülkenin büyük bir zenginliğe kavuşacağı iddiası defalarca yalanlansa da inandırıcılığını sürdürüyor.

Yeni yıla girilmesiyle beraber sosyal medyanın bir numaralı gündemi Lozan Antlaşması oldu. Konuyu tiye alan paylaşımlar sosyal medyanın gündemine otururken gazeteci Yılmaz Özdil’den çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

Özdil paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Sürenin dolduğuna dair noterden ihtarname göndermezsek, otomatikman 100 yıl daha uzuyor, haberiniz olsun…”

 

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Kemal KUTLU
2.01.2023 09:20
A.B.D Lozan'da taraf değil gözlemci idi. Üstelik Lozan anlaşmasını uzun bir süre tanımadı. Amerikalı yetkilinin imzası esprinin bir parçası olsa gerek. % 48'e bakınca Aziz Nesin'e kızmıyor değilim.  
 
Herşeyin farkındayız, Tercihimiz Önce Vatan Olacak
2.01.2023 09:20
lozan diye diye bob projesinin sinsice uygulayıp büyüttükleri fetöyüde bahanelerine katarak TSK yı tasfiye edip ergenekon, balyoz, deyip vatanseverleri hapse atıp adeta abd türkiye şubesi gibi çalıştı  
 
sade vatandaş
2.01.2023 08:41
Yılmaz Özdil çok yaşayın sizin gibi beyinlere bu toplumun ihtiyacı var yazılarınız bir meşale gibi ışık saçıyor yaptığınız ironi yi ciddiye alacak o kadar insan varki  
 
TÜM YORUMLAR (18)
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