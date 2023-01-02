Yılmaz Özdil'den Lozan Antlaşması için noterli uyarı. Okuyan herkes kahkahayı bastı

Lozan Antlaşması’nı gündeme taşıyan ise anlaşmada var olduğu iddia edilen gizli maddeler.

Kaynağı bilinmese de toplumun büyük bir kesiminde kabul gören ama gerçeği yansıtmayan bu iddiaya göre; Türkiye’nin anlaşmadaki gizli maddeler nedeniyle topraklarında bulunan bor, petrol, altın gibi değerli madenleri çıkarması 100 yıl boyunca yasak.

2023’e girilmesiyle bu maddelerin geçerliliğini yitireceği ve çıkarılacak madenlerle ülkenin büyük bir zenginliğe kavuşacağı iddiası defalarca yalanlansa da inandırıcılığını sürdürüyor.

Yeni yıla girilmesiyle beraber sosyal medyanın bir numaralı gündemi Lozan Antlaşması oldu. Konuyu tiye alan paylaşımlar sosyal medyanın gündemine otururken gazeteci Yılmaz Özdil’den çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

Özdil paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Sürenin dolduğuna dair noterden ihtarname göndermezsek, otomatikman 100 yıl daha uzuyor, haberiniz olsun…”