Yılmaz Romanya Başbakan Yardımcısı Neacşu ile görüştü

Kaynak: AA
Yılmaz Romanya Başbakan Yardımcısı Neacşu ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Romanya’nın Başbakan Yardımcısı Marian Neacşu ve heyetiyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılan toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da hazır bulundu.

Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Ciolacu'nun bugün imzaladıkları Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi çalışmaları kapsamında, ticaret, enerji ile turizm alanlarında ülkelerimiz arasındaki ikili iş birliklerinin arttırılması ve Karadeniz'in güvenliği, önümüzdeki dönem Romanya ile en öncelikli çalışma alanlarımız olacak." ifadelerine yer verildi.

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