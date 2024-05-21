Yılmaz Romanya Başbakan Yardımcısı Neacşu ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılan toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da hazır bulundu.

Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Ciolacu'nun bugün imzaladıkları Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi çalışmaları kapsamında, ticaret, enerji ile turizm alanlarında ülkelerimiz arasındaki ikili iş birliklerinin arttırılması ve Karadeniz'in güvenliği, önümüzdeki dönem Romanya ile en öncelikli çalışma alanlarımız olacak." ifadelerine yer verildi.