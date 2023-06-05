Yılmaz Tunç kimdir? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hangi görevlerde bulundu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 Haziran Cumartesi günü mecliste yemin ederek yeni kabine üyelerini açıkladı. Buna göre Yılmaz Tunç Adalet Bakanı oldu. Peki, Yılmaz Tunç kimdir? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hangi görevlerde bulundu?

Yılmaz Tunç kimdir? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hangi görevlerde bulundu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü’nde açıkladığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve yeni Kabine üyeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni dönemde Yılmaz Tunç Adalet Bakanlığı görevini yürütecek. Peki, Yılmaz Tunç kimdir? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hangi görevlerde bulundu?

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YILMAZ TUNÇ KİMDİR?

Adalet Bakanı olarak göreve başlayan Yılmaz Tunç, 1971’de Bartın’da doğdu.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Yılmaz Tunç, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında tamamladı.

AKP’den 23, 24, 25, 26 ve 27. dönemlerde Bartın Milletvekili seçilen Yılmaz Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu Başkanlığı ve AKP Grup Başkanvekilliği görevlerinde de bulundu.

İngilizce bilen Yılmaz Tunç, evli ve üç çocuk babası.

YILMAZ TUNÇ HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

67. Dönem Hükümeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un bulunduğu görevler şu şekilde:

- 1998-2001 arası Fazilet Partisi Pendik İşçe Başkan Yardımcılığı

- 1999-2004 arası İstanbul Pendik Belediye Meclis üyeliği

- 2001-2007 arası AKP Pendik İlçe Başkanlığı

- 2007-2009 arası AKP Grup Disiplin Kurulu Başkanvekili

- 2007-2023 arası 4 Dönem boyunca AKP Bartın Milletvekilliği

- 2009-2018 arası Siyasi Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı

- 2008-2018 arası AKP Meclis Grup Başkanvekili

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