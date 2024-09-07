Yılmaz Tunç'tan Engin Polat ve Dilan Polat hakkında tahliye açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dilan Polat ve Engin Polat'ın tahliye edilmeleri hakkında basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

"TAHLİYE EDİLMELERİ SUÇSUZ OLDUKLARI ANLAMINA GELMİYOR"

Bakan Tunç, Engin ve Dilan Polat'ın tahliye edilmelerinin suçsuz olduklarını anlamına gelmeyeceğini belirtti.

Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada, "Bir kişinin tutuklu yargılanması suçlu olmasına gelmeyeceği gibi, tutuksuz yargılanması da suçsuz olduğu anlamına gelmemektedir. Bırakalım yargı işini yapsın" dedi.

Cumhuriyet savcılarının tahliye kararına itiraz ettiğini ifade eden Tunç, "Değerlendirecek olan hakimlerdir. Dışarıdan biz dosyadaki delilleri değerlendirme imkanımız olamaz. O nedenle görülmekte olan bir davada yargı en doğru kararı verir. Toplum vicdanını rahatlatacak bir karara ulaşır. Yargı mensuplarımıza güvenelim" ifadelerini kullandı.

TEĞMENLERİN YEMİNİ

Bakan Tunç, Teğmenlerin yemin töreninde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek kılıç kaldırmaları hakkında da konuştu. Tunç, "Kanun yapılan yemin bellidir. Yürürlükten kaldırılan yeminin edilmesi kamuoyunda tartışma yaratmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız doğru olmadığını ifade etti. Kanunen yapılmış yeminden sonra kanundan kaldırılan yapılması tabii ki de soruşturuluyor. Gerekli incelemeler yapılacak" ifadelerini kullandı.

Tunç, "Siz yemin ettikten sonra yürürlükten kalkmış bir yemini tekrar yapmanız bir sorun oluşturur" ifadelerini kullandı.